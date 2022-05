La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez @ep





La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha assenyalat que el Govern no es planteja vacunar de la verola als menors de 40 anys no vacunats prèviament davant dels casos de verola del mico que estan sorgint a tot el món, i que Espanya ja comptabilitza 40.





"En aquests moments no estem en aquesta fase. La ministra de Sanitat ha anat adonant de quina és la situació de la verola del mico amb absoluta celeritat s'han activat els mecanismes d'alerta", ha manifestat Rodríguez a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





"L'Institut de Salut Carles III ha estat treballant en els diferents casos sospitós i donant-ne comptes", ha afegit, després de preguntar-se per la possibilitat d'una vacunació massiva als menors de 40 anys que no van ser vacunats de la verola. A Espanya ia la resta del món es va deixar de vacunar a partir del 1980, ja que la verola estava llavors eradicada gràcies a les vacunes i era un virus que ja no circulava.





D'aquesta manera, contestava també a la Comunitat de Madrid que ha exigit aquest dimarts al Ministeri de Sanitat "celeritat" per actuar davant una "crisi sanitària" com és la de la verola del mico o verola símica , i ha reclamat la compra de vacuna i antivirals per al tractament dels pacients i contactes.





Sobre això, la portaveu i ministra de Política Territorial ha subratllat que "com a conseqüència de la crisi sanitària que hem hagut de patir aquests darrers anys, s'han afinat molt tots els mecanismes d'alerta i, per tant, el que es constata amb aquests casos és que efectivament estan funcionant i tenim informació de casos a temps real”.