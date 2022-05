Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha acusat aquest dimarts el Tribunal Suprem (TS) d'estar polititzat i considera que la decisió d'admetre a tràmit els recursos presentats contra els indults de l'1-O és "de caràcter polític i no judicial" .





" El Tribunal Suprem és un òrgan judicial altament polititzat . Tots podem coincidir que, si canvia el criteri, és perquè han canviat les majories. I és molt fàcil atribuir les simpaties dels jutges a un partit o altre", ha afirmat en roda de premsa posterior al Consell Executiu amb el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en què han presentat el balanç del primer any del Govern.





Considera que el canvi de criteri del Suprem, que atribueix al canvi de majories en aquest tribunal, demostra “que la justícia espanyola pel que fa a les qüestions de Catalunya està altament polititzada, especialment les cúpules judicials”.





Aragonès ha dit que espera que es rebutgin aquests recursos i ha insistit que això demostra que allò "més eficaç" per garantir la llibertat dels expressos independentistes és una llei d'amnistia.





Així mateix, el president català ha carregat contra el PP, Vox i Cs per haver presentat aquests recursos: "Hi ha partits que treballen per empitjorar les coses. Per tensionar més una societat que ha patit molt".





"QUE ES MOU" EL GOVERN





En presentar el balanç del primer any del Govern, Aragonès ha lamentat que la resolució del conflicte català no està avançant com voldria: “Els resultats no són els esperats. Des dels indults no s'ha avançat prou en aquest àmbit, la persecució judicial continua", i ha advertit que l'espionatge amb el programa Pegasus ha accentuat la desconfiança amb el Govern de Pedro Sánchez.





Tot i que en aquests moments la taula de diàleg està congelada per cas Pegasus, Aragonès ha recalcat que la seva voluntat continua sent la negociació amb el Govern però que en aquests moments qui ha de demostrar el seu compromís amb la resolució del conflicte és l'Executiu de Sánchez per a "restaurar la credibilitat i la confiança necessàries".





Per això, ha reclamat al Govern que "es mogui i demostri que realment vol resoldre el conflicte a Catalunya, que actuï com una democràcia avançada" i doni explicacions i transparència sobre l'espionatge.





"És imprescindible que es restableixi la confiança mínima que exigeix qualsevol procés de negociació. És imprescindible que es constati que el Govern de l'Estat expliqui si vol avançar i resoldre el conflicte polític amb Catalunya", ha subratllat.





En aquest sentit, ha avisat que estarà atent a les explicacions que doni el president del Govern dijous a la seva compareixença per aquest assumpte al Congrés, ja que considera que fins ara les explicacions i les mesures que ha pres han estat "insuficients" .





UNA REUNIÓ NO ÉS "SUFICIENT"





Preguntat per si hi ha hagut més contactes per celebrar la reunió entre els dos presidents tal com es van emplaçar al Reunió Cercle d'Economia de fa unes setmanes, Aragonès ha contestat que els contactes continuen però que una trobada no és “prou”, sinó que el que cal és que hi hagi transparència sobre l'espionatge, que el Govern assumeixi responsabilitats i garanteixi que no tornarà a passar.





" Cometria un error qui es pensés que pel fet que hi pogués haver una reunió això ja donaria per resolta aquesta qüestió ", ha advertit.





DESCLASIFICACIÓ DE DOCUMENTS





Després que el Govern hagi autoritzat el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) a col·laborar amb l'Audiència Nacional en la investigació sobre l'espionatge a Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el cap del Govern ha sostingut que això demostra que “desclassificar documents del CNI és possible”, com demana la Generalitat sobre les escoltes a independentistes.





"Si s'ha fet en aquells aspectes que fa referència a l'espionatge de què són víctimes membres del Govern espanyol, s'ha de poder fer també en el cas que les víctimes som el Govern català. Si això no es produeix, la doble vara de mesurar es consolida", ha afegit.