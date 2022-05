Nou canvi de rumb a Ciutadans , que ja no sap com gesticular per no passar al club dels partits extints durant la propera legislatura. Després d'una ferma defensa de la Constitució per abordar el conflicte català, tancant-se a qualsevol renovació de la Carta Magna, ara han canviat d'opinió i demanen eliminar per sempre l'article 2, que fa referència a les “nacionalitats” i “regions” d'Espanya .





El vicesecretari general i portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal , ha recuperat un debat superat a la Transició, defensant aquest dimarts que totes les comunitats autònomes han aconseguit el seu "sostre competencial", amb "poques excepcions", a nivell d'igualtat entre elles, per la qual cosa no "té sentit" mantenir el terme "nacionalitats" a l'article 2 de la Constitució, tal com ha proposat la formació taronja.





Inés Arrimades amb Edmundo Bal @ep





Bal ha sostingut que la idea de Ciutadans no és "nova" - és una discussió tancada des de fa gairebé mig segle- però sí que és "molt seva", perquè l'exlíder de Ciutadans Albert Rivera ja s'havia expressat en aquesta línia. Així, ha matisat que no es tracta d'un "concepte pejoratiu", encara que sí que ha estat "aprofitat pels nacionalistes" per "invocar la diferència" entre els territoris que componen Espanya. "Parlar d'una nacionalitat dóna privilegis, un fonament per reclamar un tracte diferent respecte a altres regions i altres comunitats autònomes", ha explicat.





Per Bal, el moment "culmen amb efectes jurídics" del terme "nacionalitats" va ser la reforma de l'Estatut de Catalunya negociada amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero , en el marc de les "eternes concessions als separatistes per aconseguir beneficis polítics a curt termini". En aquesta línia, ha indicat que ja l'any 1978, el terme es va incloure a la Carta Magna "com a concessió per als nacionalistes" . "Ja des del començament té un element de distinció, nacionalitat i regió no són el mateix", ha insistit Bal.





" Després de 40 anys els separatistes s'aprofiten de la distinció i a cap comunitat li agrada ser de segona ", ha continuat el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, que ha precisat que, actualment, les comunitats "són més o menys iguals", amb algunes excepcions en competències que algunes tenen transferides, com la vigilància penitenciària al País Basc.





Així, ha explicat que Ciutadans es recolza en un estudi del Consell d'Estat que data del 2006, que advoca per llistar totes les CCAA i Ceuta i Melilla a l'article 2 de la Constitució precisament perquè les comunitats espanyoles són "iguals" i, per exemple, gestionen internament els serveis públics.





A més, el diputat taronja ha defensat que les constitucions "no s'han de modificar gaire", però sí que han d'"adaptar-se a la realitat" -la de Ciutadans-. En aquest sentit, ha recordat que Ciutadans defensaria altres reformes constitucionals si s'obrís el meló, com la preferència de l'home sobre la dona a la línia de successió per a la Corona.





Alhora, ha defensat que la proposta de Ciutadans per modificar l'article 2 de la Constitució busca "forçar el debat", més en el marc de l'actualitat "a causa del gir del PP, que ara defensa el nacionalisme". Per això, la formació taronja busca "que tothom es pronunciï".





En aquesta línia, Bal ha criticat que el PP hagi ressuscitat aquest debat els darrers dies, en al·lusió a la polèmica per les declaracions del coordinador del PP, Elías Bendodo, sobre que Espanya és un Estat plurinacional , unes paraules durament criticades per Ciutadans i Vox. Segons Bal, és "absurd i ridícul recuperar aquesta filosofia".