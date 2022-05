La Plataforma de Col·lectius i Associacions de Pacients Long Covid ACTS, l'Associació Long Covid Aragó, el Col·lectiu Covid 19 Persistent Madrid, juntament amb la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), el Sindicat d'Infermeria (Satse) i la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics han denunciat la "manca de transparència" de l'Estudi CIBERPOSTCOVID, encarregat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar i el Ministeri de Ciència i Innovació a l'Institut de Salut Carlos III, amb l'objectiu de definir el Covid Persistente /Long Covid a Espanya.





El setembre del 2021 el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar va posar en marxa un estudi per abordar la realitat de milers de pacients que després d'haver patit la COVID-19 continuaven i continuen, durant mesos, arrossegant símptomes incapacitants que els impedeixen tornar al seu estat de salut anterior a la malaltia i reprendre la seva activitat laboral.





Tot just una desena de pacients van participar en la fase inicial de l'Estudi en què es van començar a detectar algunes irregularitats i problemes. L'estudi que es feia per mitjà d'un qüestionari d'opinió permetia als participants canviar les respostes després de conèixer les dels altres; una mateixa persona podia contestar diverses vegades el qüestionari computant-se per duplicat; l'estudi podia ser contestat per persones sense cap experiència o relació amb la malaltia.





Igualment des d'una fase molt inicial, es reflecteix la manca de multidisciplinarietat a l'equip, sobredimensionant unes especialitats mèdiques davant d'altres (es focalitza en la problemàtica respiratòria davant d'altres) i amb absència d'algunes disciplines que tenen una trajectòria investigadora important en la matèria .





A més, es confon aquesta malaltia amb les seqüeles i danys orgànics que també pot deixar la COVID-19, arribant a atribuir els problemes a altres patologies o comorbiditats prèvies que no tenen res a veure amb la Covid Persistent o Long Covid.





"Un estudi amb una participació de pacients que no arriba al 6% i en què amb prou feines hi han participat 300 persones, no pot assolir els estàndards de qualitat propis de l'Institut de Salut Carles III, ni hauria de ser recolzat per cap organisme oficial i molt menys , servir de base al Govern per elaborar l'abordatge d'aquesta malaltia, això suposaria deixar de banda centenars de milers de pacients amb Covid Persistente o Long Covid , molts dels quals són, a més, professionals sanitaris i sociosanitaris contagiats en l'exercici del seu professió per falta de mitjans de protecció el que ha suposat dramàtiques conseqüències a les seves vides a tots els nivells", han dit les organitzacions.