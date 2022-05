Ignacio Galán.- @Iberdrola





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha participat aquesta tarda al panell Shaping the Integrated Energy Future , que ha tingut lloc en el marc de la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial a la localitat suïssa de Davos.





Galán ha defensat que cal actuar amb urgència i comptar amb un marc estable per a les energies renovables. Assidu a aquesta cita anual a la petita localitat suïssa durant més de 15 anys, el president ha insistit que cal accelerar la transició energètica amb urgència, perquè “les mesures que alenteixin la transició a les energies netes tindran costos molt importants”. A països com Espanya podrien equivaler a gairebé el 8% del PIB.





La transició energètica és la veritable solució Galán ha explicat que la resposta a aquesta situació energètica és la transició cap a una economia electrificada amb energies verdes, cosa que significa un desenvolupament massiu de les energies renovables, una inversió més gran en xarxes intel·ligents, un increment de l'emmagatzematge i una acceleració del desenvolupament de l'hidrogen verd als usos energètics difícils d'electrificar.





"La transició no només reduirà la dependència exterior als combustibles fòssils i els costos energètics, sinó que contribuirà a millorar la seguretat energètica, ja que les fonts seran locals i infinites, tindrà beneficis ambientals i contribuirà al desenvolupament industrial i de l´ocupació", ha comentat.





Per això, ha perseverat que la transició és inevitable, però “encara no prou ràpida. Cal accelerar el canvi, cosa que requereix una solitat voluntat política ”. El president ha recordat que les inversions en energies netes tenen llargs períodes d'amortització i els inversors necessiten senyals sòlids per dirigir el capital als entorns més favorables.





“ Tenim tecnologia, el suport de la societat i, com a empreses, estem disposades a exercir el nostre paper, invertint i comprometent tots els nostres recursos humans i tecnològics, però necessitem claredat, estat de dret i una regulació atractiva”, ha comentat.





Així mateix, Ignacio Galán ha posat de manifest que calen procediments administratius més senzills per als projectes d'energies netes, considerant-ho projectes d'interès públic.





Iberdrola, un exemple de generació de valor Galán considera que la trajectòria d'Iberdrola durant els darrers 20 anys avala que el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic no només beneficia el medi ambient sinó també els accionistes i la societat en general.





En els últims 20 anys, Iberdrola ha multiplicat per sis la mida, convertint-se en la primera empresa de la borsa espanyola, amb una capitalització propera als 70.000 milions d'euros, la companyia elèctrica més gran d'Europa i una de les quatre més grans del món. Com a resultat d'aquest creixement, Iberdrola manté 400.000 llocs de treball dels proveïdors de tot el món, té 40.000 treballadors i aporta més de 30.000 milions d'euros a PIB dels països.