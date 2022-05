Arxiu - Els diputats d'ERC Carolina Telechea i Gabriel Rufián en una sessió plenària.- @ep







Esquerra Republicana vol que el ministre de Presidència, Félix Bolaños , aclareixi aquest dimecres al Ple del Congrés si el Govern té alguna intenció d'"acabar amb els privilegis" dels quals al seu parer gaudeix la Família Reial.





Serà la portaveu adjunta d'ERC, Carolina Telechea, que exigeixi al ministre que s'hi pronunciï, sobretot després que el Govern hagi mostrat la seva decepció amb el rei emèrit per no haver aprofitat la visita a Espanya per donar explicacions sobre els motius que li van fer fixar la seva residència a Abu Dhabi fa gairebé dos anys , després dels casos de suposat cobrament de comissions i les polèmiques per disposar de fons en paradisos fiscals sense declarar a Hisenda.





ERC ja va presentar la setmana passada una proposició no de llei demanant al Govern que faci una auditoria de totes les despeses dels diferents departaments governamentals destinats els membres de la Casa Reial, inclosos els dedicats a la "manutenció, seguretat i representació" del rei emèrit des que va fixar la residència a Abu Dhabi.





El grup que capitaneja Gabriel Rufián fixa un termini de tres mesos per a la realització d'aquesta auditoria i demana que el seu resultat es plasmi en un informe "desglossat per departaments" i "atribucions", del qual haurà de donar compte al Congrés Presidència i que es publiqui tant al Portal de Transparència com a la web de Zarzuela.