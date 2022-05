El minut de silenci a Terrassa (Barcelona) amb la consellera Tània Verge i l?alcalde, Jordi Ballart, contra l?assassinat de dues veïnes al Pakistan. @ep







El cap de la policia del districte del Gujrat del Pakistan, Ata Ur Rahman, ha explicat aquest dimarts que preveu que s'apliqui el càstig màxim de la "pena de mort" als assassins --presumptament familiars-- de les dues germanes residents a Terrassa (Barcelona) a Pakistan.













"Hem aconseguit proves de l'escena del crim, així que no crec que ells puguin obtenir cap benefici indegut dels tribunals. Els processarem degudament i els empresonarem. Rebran el màxim càstig segons la llei pakistanesa, la pena de mort ", ha assegurat a declaracions a TV3 recollides per Europa Press.





Presumptament els sogres de les dones, residents al Pakistan, les van assassinar per exigir el divorci després d'un matrimoni forçat fa un any , i la Policia del Panjab ha detingut sis persones per aquests fets , segons ha informat el cos policial en un tuit recollit per Europa Press.





La portaveu de l'associació de Dones Pakmir, Rubia Naz, ha instat les autoritats pakistaneses a col·laborar perquè es creï un codi de prevenció "perquè no torni a passar el que ha passat a Terrassa", segons ha explicat en declaracions a TV3 .









CÒNSUL DE PAKISTAN A BARCELONA

El cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman , ha explicat en una entrevista d''El Periódico' recollida per Europa Press que es va assabentar dels fets a través dels mitjans de comunicació del Pakistan, i ha assegurat que és “un succés molt desafortunat , hi ha sentiment de tristesa, especialment pel fet que els assassins siguin familiars de les noies".





Després de ser preguntat per si els pares sabien que si les joves tornaven al Pakistan les matarien, ha manifestat que creu que no ho sabien, i ha expressat que aquest fet "no és normal i és molt greu".