Els enginyers relacionen "inequívocament" les aigües residuals i el deteriorament ambiental del Mar Menor.- @ep







El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts sol·licitar al president del Govern, Pedro Sánchez, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat sobre dos preceptes d'un Reial decret llei de la Regió de Múrcia sobre la protecció del Mar Menor perquè considera que aquesta norma "redueix i limita aquesta protecció.





En concret, el Consell de Ministres ha fet referència a dos preceptes del Reial decret llei 5/2021 de 27 d'agost de recuperació i protecció del mar menor. "La Regió de Múrcia condiciona la restitució de les explotacions de regadiu il·legals al seu estat natural que hi hagi una actuació administrativa prèvia de la Confederació Hidrogràfica del Segura de prohibició i sanció", recull el Govern a les referències publicades després del Consell.





Per justificar aquest recurs, l'Executiu al·lega que la normativa autonòmica "no només dificulta la restitució de terrenys il·legals en exigir una actuació concreta de l'Estat", sinó que també fa "deixació de les seves responsabilitats i competències en els àmbits agrari i ambiental, ja que desisteix" injustificadament d'actuar d'ofici en molts altres supòsits d'il·legalitat en què les explotacions s'assenten a sòls forestals, de secà o protegits, entre d'altres motius", exposa.





En aquest sentit, el Govern s'acull a l'article 33.5 de la llei que estableix que si hi ha una explotació de regadiu que és il·legal per tenir la condició de forest, la Llei estableix que la Comunitat és competent per ordenar la restitució del cultiu al seu estat anterior.





Tot i això, --continua l'exposició de motius-- per fer efectiva aquesta restitució s'exigeix (article 33.1, impugnat) una actuació prèvia de l' Administració de l'Estat (Resolució de la Confederació Hidrogràfica), quan les competències involucrades "són únicament autonòmiques i no tenen res a veure amb l'Estat”.





Segons l'Executiu, el disseny que realitza la normativa murciana i que impugna l'Estat "dificulta, redueix i dilata" els processos autonòmics de restitució dels terrenys al seu estat natural i, en conseqüència, "no actua amb prou diligència contra les explotacions" il·legals", amb el consegüent impacte negatiu sobre el Mar Menor.





Així, Moncloa ha adoptat la determinació de presentar aquest recurs per “assegurar i blindar” la protecció del Mar Menor, deixant en mans del Tribunal Constitucional la valoració sobre la inconstitucionalitat de la norma i els termes en què s'han d'interpretar les qüestions objecte de la discrepància .





Tot i això , l'Executiu central ha assegurat que mantindrà obert el diàleg i la cooperació amb la Regió de Múrcia en aquesta qüestió "ia la resta d'actuacions per a la seva protecció ambiental".