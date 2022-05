El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, durant la clausura dels Premis Castella i Lleó Econòmica al Millor Directiu.- @ep







El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo , ha defensat que l'"esquerra" és l'"enemic" de les persones amb discapacitat, després d'assenyalar que precisament un Govern "hipòcrita" com el de Pedro Sánchez "invita" , amb la seva Llei de l'avortament, "a triturar al ventre de les mares a qui té discapacitat".













García-Gallardo ha respost així davant el Ple de les Corts a la procuradora socialista Noelia Frutos Romo, que li preguntava com considera el vicepresident que cal tractar les dones amb discapacitat, i això responia: "Igual de bé que als homes amb discapacitat".





" No el tractaré amb condescendència, ho faré com si fos una persona com totes les altres i no com fa el seu equip ", ha traslladat García-Gallardo a Frutos, que pateix una discapacitat, ia qui li ha recordat que el "enemic" de les persones amb discapacitat és la "esquerra hipòcrita".





"A l'esquerra li interessa els que han nascut i no els que no han nascut", ha assegurat García-Gallardo en la seva intervenció davant el Ple, i s'ha referit a les lleis "mort" com, segons ell, són les de l'eutanàsia i la de l'avortament.





"Inviten els pares a triturar al ventre de les mares els que tenen discapacitat", ha lamentat el vicepresident, que ha recordat que hi ha països de la Unió Europea on a penes neixen nens amb Síndrome de Down.





A parer seu, l'embaràs no és susceptible d'interrupció perquè no pot ser reprès i ha culpat el PSOE de defensar "el dret a matar nens al ventre matern" davant del que, com ha assegurat, Vox sempre "estarà al davant" des de el respecte de "l'ordre i la llei" i el seu compliment, i després ha garantit el dret dels metges a objectar.





Abans d'aquesta intervenció sobre l'avortament en referència a la pregunta formulada per la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán i que va ser resposta per la consellera de Família, Isabel Blanco Llamas, la procuradora el PSOE Nuria Rubio ha culpat García-Gallardo de tenir a les Talls "converses de barra de bar". "Es creu que aquí s'hi val tot".





Així, Rubio ha considerat que els procuradors de Vox i, més en concret el vicepresident de la Junta, tenen una limitació “ètica i moral aberrant en una societat avançada i que no és compatible amb la societat actual”. " No arriba ni a la sola de les sabates a les dones d'aquesta terra i molt menys a les dones amb discapacitat", ha assenyalat, i ha recordat que les discapacitades pateixen una "doble discriminació ".





"Senyor García-Gallardo, les dones, encara amb tota la seva falta d'empatia, capegem el temporal", ha assegurat Frutos, que ha considerat que el vicepresident "falta el respecte" a les dones amb les seves declaracions el 9 de maig passat quan va dir : "No es pot tractar les dones com se n'anessin discapacitades".





Així, la procuradora ha exigit al president, Alfonso Fernández Mañueco , que "desautoritzi" aquestes paraules, i després ha titllat de "verí" el "feixisme".





Davant d'aquesta argumentació, García-Gallardo ha ressenyat que la "més desgràcia" que ha patit Espanya és Pedro Sánchez i ha defensat la seva feina al capdavant de la Vicepresidència de la Junta. Pel que fa a discapacitat ha recordat que el director general d'Esports, Enrique Sánchez-Guijo , té una discapacitat visual i ha demanat "respecte" per a tots els discapacitats.