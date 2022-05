El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acte de la Guàrdia Civil a Valdemoro (Madrid).- @ep











Diverses associacions professionals de la Guàrdia Civil han qualificat d'insuficient la convocatòria de noves places mitjançant oferta d'ocupació pública en considerar que "no supleix les necessitats de personal i mancances de plantilla", a més de ser inferior a altres institucions com la Policia Nacional .













El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'oferta de 4.992 noves places per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en concret 2.906 places per a la Policia Nacional i 2.086 més per a la Guàrdia Civil, de les quals 650 són de promoció interna . També han tret 1.084 noves places per a Institucions Penitenciàries i 57 per a la Direcció General de Trànsit.





El Ministeri de l'Interior ha subratllat que la taxa de reposició del 125% és superior a la resta de col·lectius d'empleats públics i que s'ha aconseguit revertir la pèrdua de 13.077 places dels governs del PP, gràcies a les 18.872 convocades des del 2019: 4.816 places ofertes aquell any, 4.645 el 2020, 4.419 el 2021 i les 4.992 aprovades aquest dimarts.





" El Ministeri de l'Interior torna a discriminar els guàrdies civils amb l'oferta d'ocupació pública ", han apuntat des d'AUGC, que a més es queixa de la xifra inferior de places respecte a la Policia Nacional.





"La Guàrdia Civil veu com, per exemple, les unitats de seguretat ciutadana, la lluita contra el narcotràfic o les unitats de l'Espanya buidada tenen dificultats enormes per gestionar el servei i conciliar la vida professional i familiar", consideren.









CATÀLEG OBSOLET

Des de JUCIL afegeixen que la Guàrdia Civil té actualment 1.942 aquarteraments i s'encarrega de la seguretat de milers de municipis en una extensió en què resideixen gairebé les dues terceres parts dels ciutadans i en un entorn caracteritzat per l'envelliment i per la despoblació .





“ El nombre de places és sens dubte insuficient; la taxa de reposició no és del 100%, hi ha un dèficit de més de 10.000 guàrdies civils per un catàleg de treball ja de per si obsolet ”, ha valorat el portaveu de JUCIL.





AEGC és una altra de les associacions que ha expressat la seva queixa mitjançant un comunicat. L'associació considera que la Guàrdia Civil comptarà amb aquesta nova convocatòria amb una xifra d'agents similar al 2013, i per això l'anunciat reforç "queda encara molt lluny de les necessitats" d'aquest cos policial.





Aquesta organització es remunta a la primera dècada del 2000 perquè va ser aquí quan es va congelar l'oferta d'ocupació pública i, durant anys, les baixes per passi a la reserva o jubilació no es van refer. "En punts calents com Ceuta, Melilla, Gibraltar o les Canàries depenen els seus serveis del personal itinerant que arriba d'altres comunitats", denuncien, afegint que això repercuteix en l'atenció a l'Espanya buidada.





Segons les xifres d'AEGC, unitats com l'Agrupació de Trànsit ja pateixen aquest dèficit perquè comptabilitzen 8.627 efectius sobre una plantilla que ha de comptar amb 10.600 agents.