El Congrés farà aquest dijous un nou pas per posar fi a l'obligació de pregar el vot que tenen des del 2011 els espanyols que viuen a l'estranger. Serà en el marc de la Comissió Constitucional, on s'aprovarà un dictamen de reforma de la Llei Electoral , que previsiblement comptarà amb el suport del Govern, els seus aliats parlamentaris i també el PP, i que després s'elevarà al Ple.









Va ser al febrer del 2021 quan PSOE i Unides Podem van registrar aquesta iniciativa que va ser presa en consideració tan sols dues setmanes després. Tot i això, la proposta va estar congelada diversos mesos, a causa de les successives pròrrogues dels terminis de presentació d'esmenes, ia les compareixences d'experts que es van programar per demanar la seva opinió.





A finals del mes d'abril passat els grups van presentar per fi les seves esmenes parcials, inclòs el PSOE i Unidas Podemos , que, a la seva idea inicial que els residents a l'estranger puguin descarregar-se les paperetes de votació telemàticament van afegir l'obligatorietat que els siguin trameses també paperetes físiques.





A més, socialistes i morats plantegen un nou apartat per obligar per llei les administracions públiques a disposar dels mitjans precisos en cada cas, perquè els enviaments a aquests electors de la documentació electoral corresponent en cada procés es duguin a terme "de la manera més ràpida, segura i eficaç" i fins i tot comptant per això "amb la valisa diplomàtica, en la mesura que sigui necessari i possible".





Aquests electors podran votar bé per correu o bé directament a les urnes habilitades en ambaixades, oficines o seccions consulars on estiguin inscrits o als llocs que amb aquesta finalitat s'habilitin. En una de les seves esmenes els dos partits subratllen que ho podran fer "en horari de matí i tarda" ia totes les ambaixades", cosa que no constava en la seva proposició original.