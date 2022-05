La diputada del PP, Miracles Marcos Ortega.- @ep







El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat la presa en consideració d'una proposició de llei del PP per aixecar la prohibició de caçar llops a Espanya amb els vots de PSOE, Unidas Podemos, Junts i NC, l'abstenció de Ciutadans, PNB, Bildu , PdCat i CC i els vots a favor del PP, Vox, PRC i Fòrum d'Astúries.













La proposició de llei 'relativa a la conservació del llop a Espanya i la seva cohabitació amb la ramaderia extensiva i la lluita contra el repte demogràfic' plantejava treure l'espècie del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESPRE) , al qual es va incorporar el 2021 i que està en vigor des de finals de setembre de l'any passat.





En concret, la proposta proposa que les poblacions al sud del Duero segueixin incloses al LESPRE però que s'exclogui d'aquesta protecció a les del nord i tornar les comunitats autònomes septentrionals --que aglutinen prop del 95% del total--, la capacitat de gestionar el llop com a espècie cinegètica.





En defensa seva, la diputada del PP Milagros Marcos ha esgrimit el consens de les comunitats autònomes de diferent signe polític, que aposten per protegir l'espècie al conjunt d'Espanya mitjançant una gestió diferenciada, segons la seva situació poblacional als diferents territoris.





Al debat al ple, al qual han assistit representants d'organitzacions agràries, Marcos ha lamentat que els ramaders "ploren d'impotència cada dia i viuen amb el cor en un puny per un caprici del Govern" i ha afirmat que el PP vol protegir la natura i la biodiversitat, també el llop, però sense perjudicar el món rural.





Marcos ha demanat al Govern que busqui solucions i deixi de tirar d'ideologia i tallar en sec, oblidant-se de les conseqüències fins i tot per al medi ambient, en provocar la desaparició de la ramaderia extensiva i generar “divisió, enfrontament, conflicte social utilitzant informació esbiaixada , sortejant lleis i interpretant realitats per donar cobertura a un relat que no beneficia ningú".





Per part seva, el diputat del PSOE Óscar Anguita ha acusat el PP d'ocultar dades reals que mostren que el llop no s'està expandint per "desprestigiar" la decisió del Comitè de Flora i Fauna que va acordar per majoria incloure el llop de tot Espanya a el LESPRE.





Així, ha apostat per homogeneïtzar la situació de l'espècie al conjunt del país i intentar trobar un espai natural, social i econòmic de convivència amb el llop, alhora que s'ha referit a la dotació de 20 milions del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a mesures preventives i ajudes que compensin els danys al bestiar.





"Vostès intenten establir una dicotomia entre l'economia i el llop. No és possible una ramaderia sostenible sense un entorn que ho sigui" , ha afegit.





En la mateixa línia, contrària a la iniciativa parlamentària, el diputat d'Unidas Podemos, Juan López d'Uralde, ha qualificat d'"enganyosa" la proposta dels populars perquè segons la seva opinió "l'única cosa rellevant que planteja" és l'eliminació total de la protecció del cànid.





López d'Uralde ha validat la decisió "no aleatòria" que el llop estigui al LESPRE perquè compta amb l'aval científic i va ser fruit d'un procés legal que va portar el MITECO a la seva protecció, atesa la tendència d'estancament de les poblacions i del espai que aquestes ocupen en els darrers anys.





Així, ha lamentat que el PP utilitzi el llop com a "una cortina de fum per tapar altres problemes del món rural" i ha destacat els beneficis del llop a l'ecosistema ia l'economia rural pel turisme que genera.





Després de la seva intervenció, Marcos ha respost al Govern "socialcomunista" de preferir que hi hagi llops campant a gust, de demonitzar la carn i de maltractar amb la seva demagògia els ramaders i la gent del món rural , cosa que ha portat a incloure el llop al LESPRE "en contra de tot i de tots, per la porta del darrere i contra el sentit comú".





A favor de la proposició de llei, el diputat de Fòrum Astúries Isidro Martínez Oblanca ha exigit que "en favor del medi rural, de les ramaderies i de la gent que viuen als pobles és imprescindible que les Corts Generals corregeixin una altra malifeta més d'aquesta catorzena legislatura perpetrades pel Govern de Pedro Sánchez".





Durant el debat ha compartit els arguments de la proposició de llei i ha acusat la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, de "fer miques" el consens amb què "sempre" s'havien pres les decisions al Comitè de Flora i Fauna .





Pel que fa a les ajudes ia les mesures de prevenció considera que són "escasses quan no inútils" perquè estan "despatxades" des del Passeig de la Castellana de Madrid per "ecologistes urbanites".





També ha qualificat la iniciativa parlamentària de "molt raonable" i de ser un "clam" a les quatre comunitats autònomes del nord més afectades per la població del llop el diputat de PRC José María Mazón, que ha incidit en la ruptura del consens entre les comunitats autònomes i el Govern pel que fa al llop.





En aquest sentit, ha garantit que Cantàbria, Astúries, Galícia i Castella i Lleó "no volen acabar" amb el llop sinó controlar les seves poblacions i veu "lamentable" que des del Govern i les ONG ecologistes es "despatxen" parlant del tema amb expressions de menyspreu cap als ramaders.





Des d'EAJ-PNB, Joseba Agirrechea ha lamentat que en la gestió del llop, malgrat ser "imperiosa" s'està desoyent les comunitats autònomes amb més població. Per això, apel·la a una gestió diferent a les diferents comunitats autònomes perquè: "una cosa és decidir protegir el llop; una altra que sigui intocable; però bé, si és així, no es pot dir que això és compatible amb la ramaderia extensiva, perquè senzillament no ho és".





D'aquesta manera no creu que "ningú" es veurà incentivat a seguir amb l'activitat pastoril perquè l'indemnitzin cada vegada que mori una ovella i reclama la protecció de llop i ramaderia amb el coneixement dels científics i dels que estan "a peu" d'obra cada dia. En tot cas, ha criticat que la fórmula amb què el PP planteja la reforma "no és la més correcta".





En la mateixa línia, des de Cs, la diputada Maria Carmen Martínez ha indicat que comparteix una bona part del contingut de la proposta però no la modalitat parlamentària. Així, ha donat suport a un equilibri entre conservació i viabilitat de la ramaderia com a suport quelcom que veu possible amb mesures de prevenció i un sistema de pagaments "seriós".





Igualment, ha retreu al Govern la decisió "sense consens i amb l'oposició de les quatre comunitats afectades" en allò que, segons la seva opinió, suposa una nova "presa unilateral de decisions" de l'Executiu i el seu rebuig a "qualsevol" activitat agrícola o ramadera atès que ha optat per fer "orelles sordes" i una "fugida cap endavant".





Finalment, des de Vox, el diputat Ángel López Maraver ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "trepitjar el camp a Mercedes tot terreny" i de permetre que el camp s'extingeixi a base de subvencions amb què tracta "com borregos" a món rural que "no vol una 'pagueta' per bestiar mort" sinó continuar treballant.





López Maraver ha apel·lat a les accions per revertir la situació de gairebé extinció del llop a mitjans del segle passat iniciades per la figura "essencial" de Félix Rodríguez de la Font que va aconseguir incloure l'espècie a la Llei de Caça el que ha afavorit la seva creixement populacional. "Un adequat pla cinegètic que inclogui tota Espanya és la millor eina per conservar el llop", ha assegurat, mentre que ha retreuat a la "moralitat Disney" del Govern d'"ecolojetas" de trencar el consens des dels seus despatxos.