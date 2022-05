Imatge de fitxer @ep

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la celebració d'un acord marc per a l'adquisició de recanvis de vehicles cuirassats, mecanitzats, de rodes i autopropulsats d'artilleria de l' Exèrcit de Terra per un valor estimat de 29.504.132 euros .





La finalitat de l'acord marc, que consta de sis lots, és donar continuïtat al manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de l'Exèrcit de Terra IVECO/PEGASO (Lot 1), RG-31 (Lot 2), BMR/VEC (Lot 3) , carros de combat LEOPARD (Lot 4), Obusos Autopropulsats ATP (Lot 5) i obusos LIGHT GUN (Lot 6).





Segons es recull a les referències publicades després de la reunió, la durada de l'acord marc serà des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2023 amb possibilitat de pròrroga d'un any addicional.





Així mateix, l'acord inclou l'adquisició de recanvis necessaris per garantir l'operativitat d'aquests vehicles, tant pel que fa a les unitats en territori nacional com a les destacades en zona d'operacions, com ara Letònia, Líban, Turquia i Mali.