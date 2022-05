Captura del vídeo de la resident que va patir la deixadesa de cures a la residència dels horrors





Segons ha pogut saber Catalunyapress de fonts judicials és un Jutjat de Mataró el que estaria al càrrec, des d'almenys 18 mesos, de la investigació de la qual comença a conèixer-se com a “ residència dels horrors ” a Catalunya donades les imatges mostrades aquest dilluns per

Moviment de Residències de Catalunya on denunciaven les brutals agressions a la gent gran d'aquest centre.













Cal recordar que el Partit judicial de Mataró és un dels 49 partits judicials en què es divideix Catalunya sent el partit judicial núm. 4 de la província de Barcelona .





Les seves investigacions comprenen les localitats d' Alella , Argentona, Cabrera de Mar , Cabrils, Caldetes, Dosrius, El Masnou , Mataró , Orrius, Premià de Dalt, Premià de Mar , Sant Andreu de Llavaneres, Sant Ginés de Vilasar, Sant Vicent de Montalt, Teia , Tiana i Vilasar de Mar.





El cap de partit i per tant seu de les institucions judicials és Mataró . Compta amb 9 Jutjats de primera instància , 5 Jutjats d' instrucció , 1 Jutjat de Violència sobre la dona , 2 Jutjats penals i 2 Jutjats socials .









TRES RESIDÈNCIES ENCAIXEN EN EL PERFIL DE LA RESIDÈNCIA DELS "HORRORS"





Tothom es pregunta quin és el nom real de la "residència dels horrors" on van desatendre greument els seus usuaris i tres són les hipotèsis que s'estudien sobre una denúncia que segueix el seu curs i prossegueix la investigació.





HIPÒTESIS 1. LA RESIDÈNCIA DOMUS VI CAN N'AMELL DE PREMIÀ DE MAR





Com a primera hipòtesi els experts consultats per Catalunyapress parlen que la residència amb més punts per ser on van passar els fets del vídeo és la residència Domus Vi Ca n'Amell atès que el mes de març passat la fiscal acusava d'homicidi imprudent els responsables d'una residència de Premià de Mar, concretament la residència Domus Vi Ca n'Amell per les 87 morts que es van produir entre març i maig del 2020 durant la pandèmia.





La fiscal Montserrat Poderoso relata a la seva querella que "després de l'entrada del cóvid-19 al centre residència es va desencadenar una reguera de morts" i per això acusa el director del centre i la directora mèdica d'homicidi per imprudència professional greu, lesions imprudents i tracte degradant. Durant 62 pàgines, la fiscal explica com el "caos" que es va viure a la residència va fer que la Generalitat es veiés obligada a intervenir-la el 18 d'abril del 2020, quan Ca n'Amell sumava 64 morts i, en els 43 dies següents , la xifra augmentaria fins als 87 a causa d'un brot que es va controlar el juny de 2020.





Aquesta querella se centra en el director del centre i la seva directora mèdica, però una vegada oberta la investigació, no es descarta ampliar-la “ja que poden aparèixer com a autors, còmplices, cooperadors o encobridors més persones ”, advertia en el seu escrit la fiscal Montserrat Poderós.





Cal recordar que el febrer del 2019 ja es van advertir greus deficiències en aquesta residència com ara "errors en la medicació greus i medicació caducada, personal exercint tasques d'infermeria sense comptar amb la titulació pertinent o manca de material bàsic per al treball ordinari". I aquesta situació prèvia de desordre es va convertir en un veritable caos, que va causar la mort de nombrosos residents , a molts dels quals ni tan sols se'ls va donar un final de vida digne i que els van causar greus lesions i patiments a altres per manca d'alimentació , hidratació, cures, higiene i dispensació de les medicacions prescrites ”.





Aquesta causa la porta el Jutjat d'Instrucció número 2 de Mataró. El Consorci Sanitari del Maresme va haver d'assumir la gestió de Ca N'Amell a Premià de Mar.













HIPÒTESIS 2. EL CENTRE GERIÀTRIC SANT CEBRIÀ DE TIANA





Però també durant la pandèmia el focus va estar posat en aquest territori sobre una residència de Tiana i una altra de Mataró els residents de la qual també van patir les greus mancances del model de gestió residencial. Es tracten de les residències Sant Cebrià de Tiana i Gatassa de Mataró .





Els familiars dels residents de totes dues van denunciar públicament l'hermetisme i la manca d'informació sobre els residents en aquestes dates de plena pandèmia. L'estratègia del silenci i l'opacitat de totes dues porto a la preocupació els alcaldes dels dos ajuntaments, que desconeixien que estava passant a dins.





En el cas de Tiana, el centre geriàtric de Sant Cebrià va registrar 18 morts per coronavirus. Dels prop de 70 residents que tenia quan va començar la pandèmia. L'Ajuntament de Tiana va anunciar davant d'això la presentació d'una querella contra els gestors de la residència i de fet els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia del TSJC, a més, van investigar si s'hi han comès les irregularitats denunciades per l'alcaldia amb el suport de els familiars.





Entre altres, s'acusava la direcció de no complir les ordres sanitàries i fer cas omís de les indicacions dels gestors que el Departament de Salut va designar com aïllar els malalts amb símptomes. De fet, la mateixa alcaldessa es va mostrar preocupat per la falta de personal de la residència.





Mai perdonaran aquestes famílies “la falta de suport dels responsables” i encara menys oblidaran el dia que van decidir fer front a l'obscurantisme de la concessionària i es van dirigir al centre a demanar explicacions, “la policia ens va tallar el pas, ens va instar a marxar i ens va amenaçar de posar-nos multes”. En aquells dies un familiar, descrivia una situació funesta en el servei: “no hi havia mesures de seguretat, els treballadors no tenien mascaretes ni protecció i no hi havia prou personal” per la qual cosa la higiene dels internats era inexistent. Cal recordar que la residència Sant Cebrià de Tiana va ser finalment intervinguda per la Generalitat







HIPÒTESIS 3: LA RESIDÈNCIA GATASSA DE MATARÓ





Mentre a Mataró, passava un cas similar a la resistència Gatassa, en què es comptabilitzaven 19 morts per coronavirus, amb l'agreujant que els 90 interns estaven a cura de l'ICASS, que depenia d'Afers Socials. Davant la falta d'accions per pal·liar les incidències, Salut va decidir intervenir-hi el centre , que va ser desinfectat pels Bombers i sectoritzat aïllant els casos de residents més greus.





En aquestes tres residències durant la pandèmia es van produir casos de desatenció greus que van portar a la seva intervenció i la indignació de familiars i treballadors exhausts per les condicions que van haver de viure tots aquells dies.





L'hermetisme sobre el nom real de la "residència dels horrors" és màxim, tant que ni la mateixa Conselleria d'Afers Socials sap ara mateix, segons ha pogut saber Catalunyapress de fonts internes a quina residència en concret corresponen les horribles imatges d'una ancian menjar per les formigues.





Que es faci justícia és el que volen els familiars dels que no es van poder ni ja es poden defensar. Serà una d'aquestes tres residències la residència que tots busquen?





Seguirem informant.