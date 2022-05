Arxiu - Hospital General de Tomelloso @ep







La secció segona de l' Audiència Provincial de Ciudad Real ha condemnat a dos anys de presó JLRT i JART, dos germans acusats d'agredir dos metges d'urgències de l' Hospital de Tomelloso el 2019.





Segons la sentència a què ha tingut accés Europa Press, els fets van passar el 12 d'abril, quan els acusats van anar al servei d'urgències de l'hospital perquè JLRT presentava dolor a l'espatlla després de caure d'una bicicleta.





Després de ser assignat al Doctor AJT ., metge que es trobava de guàrdia en aquest servei, va ser atès al triatge d'infermeria, on es va sol·licitar la realització d'una radiografia abans de passar-ho al metge. Un cop practicada la prova i després de passar un temps sense ser atesos, van començar a cridar i insultar el personal sanitari amb frases com “ quin hospital de merda és aquest”, “un es mor de dolor i s'equivoquen o què” o “tots són uns fills de puta" .





Quan el doctor els va indicar que entressin a la consulta per atendre'ls, els acusats van seguir amb els insults fins que JLRT es va abalançar sobre ell i el va agafar del coll mentre que JART li va colpejar a l'espatlla i li va fer una traveta a la cama fins que va caure a terra, després de colpejar-se amb el colze a la taula. Immediatament, JLRT es va col·locar damunt del doctor agafant-lo pel coll mentre que el seu germà li propinava puntades de peu a les cames, a l'abdomen ia la zona lumbar.





En aquest moment, la Doctora V. va començar a cridar ia demanar ajuda fins que finalment va tractar d'apartar JLRT del seu company i sent copejada pel colze al seu estèrnum. Alertats pel soroll i els crits de la doctora, s'hi van presentar diversos membres del personal sanitari fins que finalment van arribar els vigilants de seguretat, que van posar fi a l'agressió. Com a conseqüència, el doctor va patir contusions i ferides diverses pel cos, mentre que la doctora una contractura i un quadre d'ansietat.





Per aquests fets, l'audiència els condemna com a autors responsables, criminalment, d'un delicte d'atemptat contra funcionaris públics sanitaris i imposa la pena de prohibició d'aproximació a menys de 300 metres dels doctors així com dels domicilis, el lloc de treball o qualsevol un altre freqüentat pels mateixos durant 5 anys i igualment prohibició de comunicació amb ells per qualsevol mitjà durant el mateix període.





Igualment, condemnen JLRT com a autor responsable criminalment d'un delicte lleu de lesions a la pena de dos mesos de multa, a raó d'una quota diària de deu euros, amb responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament, segons l'article 53 del Codi Penal , ja que indemnitzi en via de responsabilitat civil la doctora V. en la quantitat de 2.350 euros. Tots dos hauran d'indemnitzar, conjuntament i solidàriament, AJTB en 8.279 euros.