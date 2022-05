El president d'ERC, Oriol Junqueras, amb la Neus Truyol (MÉS) a la conferència 'Per un Model Econòmic MÉS social i MÉS humà'- @ep







El president d'ERC, Oriol Junqueras , ha lamentat que "la repressió no cessi" i ha assegurat que "la presó individual formava part de la llibertat col·lectiva".





Així ho ha dit Junqueras en la seva intervenció a la conferència 'Per un Model Econòmic MÉS social i MÉS humà', on ha parlat dels reptes a què s'enfronta la societat per ser competitiva en el futur i en què ha apostat per " assemblar-se a la societat que es vol representar" perquè si no, ha continuat, "no s'aconseguirà ser més i més forts i no es tindrà l'oportunitat de canviar" un sistema en què, ha precisat, " hi ha una part que té molt poder, que està molt interessada a desincentivar la democràcia ”.





"Davant d'aquesta part, nosaltres volem canviar el món a favor de les majories, malgrat que costi, perquè entre aquells que ens voldrien ajudar hi ha una part que no té dret a vot i una altra que ha perdut la confiança en la política", ha afirmat. "No perdeu la fe", ha posat èmfasi el president d'ERC perquè, ha afegit, "el canvi ho aconseguirà qui persisteixi".





Precisament per això, ha apuntat, “ la repressió no acaba perquè saben que guanyarem”. Tant és així que, ha sentenciat, “la presó individual d'alguns de nosaltres formava part de la llibertat col·lectiva i segur que serem la llavor de totes les victòries ”.