El Cercle Empresarial d'Atenció a la Dependència (CEAPs) ha advertit que la proposta del Govern sobre la dependència posa en "seriós risc" l'atenció a les persones grans més vulnerables pel que considera "inacceptable" aquest model que es votarà aquest dimecres durant el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema d'Atenció a la Dependència , presidit per la ministra Ione Belarra, que durant mesos ha estat negociant en el marc del diàleg social.













Així ho ha expressat el sector de la dependència en un comunicat, recollit per Europa Press, que ha assegurat que l''Acord d'acreditació de qualitat dels centres i serveis del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD)' obliga a canviar el model actual a tots els centres i serveis existents ia reduir "de manera significativa" places a les més de 5.200 residències que hi ha a Espanya.





"La proposta contempla una sèrie de mesures entre les quals destaquen la limitació a 75, 90 o 120 places depenent de la ubicació del centre, i un termini de reconversió dels centres ja acreditats i els centres en construcció/promoció fins al 31 de

desembre del 2029", ha lamentat CEAPs.





" Es troba a faltar la possibilitat d'elecció de centre independentment de si la seva titularitat és pública o privada, tot i que s'aposta pel model d'Atenció centrat a la Persona ", han explicat des del sector.





En aquest sentit, han criticat que aquest model suposaria una minva significativa d'oferta de places "que ja està en un punt crític sense poder atendre la llista d'espera i conseqüentment de llocs de treball a les residències".





CEAPs ha denunciat que amb aquest model s'està fent una "discriminació entre les persones que reben serveis de manera pública i els que ho fan de manera publicoprivada".

A més a més, les patronals han alertat sobre els efectes que ja està provocant la proposta.





Actualment hi ha en promoció i construcció més de 38.500 llits a Espanya i la simple possibilitat que aquesta proposta tiri endavant, ja ha creat una inseguretat

jurídica al sector que està alentint el seu creixement ”, ha assegurat.





Així, des d'Aest, Assade, Ceaps i Fed s'aposta per un model pactat, basat en la col·laboració publicoprivada, que permeti oferir nous serveis i nous centres amb una millora clara de la qualitat, però a preus sostenibles.