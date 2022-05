George Soros @wikipedia





El multimilionari nord-americà George Soros va advertir dimarts que “la civilització pot no sobreviure” a la invasió russa d'Ucraïna . En el seu tradicional discurs durant el sopar al marge del Fòrum Econòmic Mundial a la ciutat muntanyosa suïssa de Davos, l'inversor i filantrop nascut a Hongria va dir que la guerra ha "sacsejat Europa fins a la medul·la".





"La invasió pot haver estat el començament de la Tercera Guerra Mundial i la nostra civilització pot ser que no sobrevisqui", va dir Soros. "Hem de mobilitzar tots els nostres recursos per posar fi a la guerra com més aviat millor. La millor i potser l'única forma de preservar la nostra civilització és derrotar Putin com més aviat millor", va assegurar.





Va elogiar el suport dels Estats Units i Europa a Ucraïna, però la dependència d'Europa dels combustibles fòssils russos "segueix sent excessiva", va dir Soros. La Unió Europea té com a objectiu reduir el seu ús de gas rus en dos terços aquest any, però no ha arribat a prohibir les importacions, ja que algunes nacions, sobretot Alemanya, depenen en gran mesura de les exportacions de Moscou.





La UE també ha tingut problemes per acordar una prohibició del petroli a causa de l'oposició d'Hongria. “Crec que Putin ha estat molt intel·ligent en fer xantatge a Europa, amenaçant de tallar el gas, però en realitat el seu cas és molt menys fort del que pretén”, va dir Soros.





" En realitat està en una crisi i d'alguna manera se les ha arreglat per terroritzar Europa ", va dir. A més, ha afegit que Putin va emmagatzemar gas l'any passat en lloc d'exportar-lo a Europa, fet que va crear una escassetat que va elevar els preus i va fer que Rússia guanyés "molts diners".





Però les instal·lacions d'emmagatzematge estaran plenes al juliol i Rússia no té cap altre lloc per enviar el gas que Europa, ja que és el seu únic mercat, va afirmar el magnat. Soros va dir que havia explicat això en una carta recent al president italià Mario Draghi, però encara no ha rebut cap resposta.





Putin està "en una situació difícil. Ha de fer alguna cosa amb aquest gas", va dir Soros. “ Europa té una posició molt més forta del que reconeix ”.