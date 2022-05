Persones sent evacuades de l'escola @ep





Almenys 21 persones han mort, 19 d'elles nens i dos adults, en un tiroteig succeït aquest dimarts a l'escola de primària Robb de la ciutat d'Uvalde, a l'estat de Texas , al sud dels Estats Units .





Així ho ha confirmat el sergent del Departament de Seguretat Pública de Texas, Erick Estrada, a la cadena nord-americana CNN, que també ha precisat que el sospitós, identificat com a Salvador Ramos, veí d'Uvalde, ha disparat a la seva àvia abans d'entrar a la escola amb un rifle a la mà.





"El sospitós es va estavellar a prop d'una rasa a prop de l'escola. Aquí és on va sortir del vehicle amb el que crec que era un rifle i va ser llavors quan va intentar ingressar a l'escola on va tenir contacte (va ser abatut) amb la policia", ha indicat.





Estrada també ha precisat que el jove de 18 anys portava armilla antibales, el rifle i una motxilla. El tirador, abans d'entrar a diverses aules amb l'arma a la mà, va disparar a la seva àvia, que ha estat traslladada amb avió a un hospital a San Antonio i es troba en estat crític.





La portaveu del Departament de Seguretat Nacional, Marsha Espinosa, ha publicat al seu perfil oficial de Twitter que els agents de l'ordre, tant fronterers com de la Policia nord-americana, han rebut trets del tirador, que s'havia atrinxerat.





"Arriscant les seves vides, aquests agents de la Patrulla Fronterera i altres oficials s'interposen entre el tirador i els nens a l'escena per desviar l'atenció del tirador de les possibles víctimes", ha indicat Espinosa.





Múltiples supervivents estan sent tractats en hospitals regionals, per la qual cosa el balanç de morts podria pujar en la que ja és la massacre més gran des del 2012 , quan el jove Adam Lanza, de 20 anys, va entrar a l'escola de Sandy Hook, a Conneticut, on van morir 20 nens i sis adults.





Segons ha recollit la cadena nord-americana NBC News, el senador demòcrata Roland Gutiérrez ha assenyalat que el tirador va comprar dos rifles semiautomàtics quan va fer 18 anys en una armeria de l'àrea d'Uvalde.





En un primer moment, el governador de Texas, Greg Abbott, ha confirmat que havien "disparat i matat horriblement i incomprensiblement 14 estudiants i un mestre", ha explicat durant una conferència de premsa recollida per la cadena ABC.





"Es creu que (el tirador) va sortir del seu vehicle i va ingressar a l'Escola Primària Robb, a Uvalde, amb una pistola i també podia haver tingut un rifle, però això encara no està confirmat segons el meu informe més recent", ha dit Abbott , segons recull CNN.





El governador també ha titllat d'"horrible" el que ha passat i ha assegurat que és una cosa que "no es pot tolerar" . "Els texans de tot l'estat estan de dol per les víctimes d'aquest crim sense sentit i per la comunitat d´Uvalde", ha dit.





"He donat instruccions al Departament de Seguretat Pública de Texas i als Texas Rangers perquè treballin amb les forces de l'ordre públic locals per investigar a fons aquest delicte", ha assegurat Abbott.





Per part seva, l'alcalde d'Uvalde, Don McLoaughlin, havia reconegut prèviament a l'esmentada televisió que la situació era "molt dolenta" i que el seu equip estava tractant de contactar amb els pares dels nens per transmetre'ls tota la informació de què disposen.





De la mateixa manera, el Departament de Seguretat Nacional ha confirmat a les seves xarxes socials que el secretari Alejandro Mayorkas està sent informat de l'atac i que l'ens està en coordinació les agències locals per atendre la situació.





Anteriorment, el Districte Escolar Independent Consolidat d'Uvalde havia informat al seu perfil de Twitter que hi havia un "tiratge actiu" als voltants, per la qual cosa havia demanat a la població allunyar-se de la zona. Més tard, l'organisme ha anunciat la suspensió de totes les

activitats escolars del districte.





La vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris , ha fet declaracions sobre el tiroteig i ha dit que “el president (Biden) i ella mateixa estan “seguint de prop la situació”. “Encara que no coneixem tots els detalls, sabem que hi ha pares que han perdut els seus fills, famílies que han perdut els seus fills i molts altres que han resultat ferits", ha dit Harris.





Així, ha subratllat que “ja n'hi ha prou”. " Com a nació hem de tenir el valor de prendre mesures i comprendre el nexe entre allò que constitueix una política pública raonable i sensata per garantir que res com això torni a succeir ", ha afegit.





El tiroteig ha passat el mateix dia de les eleccions a Texas, quan els votants de tot l'estat han acudit a les urnes per a les primàries que preparen l'escenari per a les votacions del novembre, segons ha recollit el diari 'The New York Times' .