Nou episodi vergonyós protagonitzat per Javier Negre . El pseudoperiodista, conegut per iniciar campanyes d'odi contra els que no comparteixen les seves idees, ha utilitzat la sala de premsa del Congrés dels Diputats per anomenar "filla de puta" Mertxe Aizpurua , diputada i portaveu d'EH Bildu a l'hemicicle espanyol.





Mertxe Aizpurua a la sala de premsa del Congrés @ep





El polemista ha insultat la diputada després que aquesta es negués a contestar les seves preguntes i abandonés la sala. “És increïble, ¡quina filla de puta! ”, ha afirmat Negre mentre Aizpurua sortia de la roda de premsa.





En aquest vídeo podeu sentir perfectament l'insult:





Després de la polèmica, Javier Negre ha volgut negar que insultés la diputada i ha assegurat que les seves paraules són un invent de l'"esquerra radical" . "Ja al desembre l'esquerra va intentar expulsar-nos del Congrés sota la falsa premissa que insultàvem quan la realitat era que ens insultaven. Ara intentaran fer servir aquesta polèmica per aconseguir-ho. Iniciarem accions legals contra aquells que diguin que vaig insultar Aizpurua", ha afirmat Negre.





No obstant això, al final del vídeo que ha compartit el mateix Negre, es pot sentir com li diu a Aizpurua "filla de puta", sense cap mena de dubte:









Una altra polèmica i una altra mentida més per al currículum de Javier Negre, un intent de periodista més famós per la difusió de fake news i per la seva violència verbal que per les seves notícies.