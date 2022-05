Pluja @ep





Girona i les Balears estaran aquest dimecres en risc (groc) per fenòmens costaners o tempestes, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) . En concret, Girona, Mallorca i Menorca estaran en risc per fenòmens costaners, i tot les Balears tenen avisos per tempestes i pluges.





A més, la Península tindrà cels clars o poc ennuvolats, encara que hi haurà alguns intervals de núvols baixos a l'entorn del sistema Ibèric i també nuvolositat d'evolució a la meitat oriental.





També s'esperen intervals ennuvolats i hi ha probabilitat d'alguna precipitació feble al litoral mediterrani andalús, mentre a l'àrea cantàbrica i Pirineus es preveuen cels ennuvolats i precipitacions en general febles que tendiran a anar cessant per l'oest.





Així mateix, a les Balears i al nord-est de Catalunya s'esperen cels ennuvolats o cobert amb xàfecs, tendint a intervals ennuvolats . A més, de matinada, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i podran ser localment forts a les Balears.





Igualment, a les Canàries predominaran els núvols baixos al nord de les illes, sense descartar alguna pluja feble i local als de més relleu, i només alguns núvols alts al sud.





Pel que fa a les temperatures, segons l'Aemet, les màximes pujaran al terç occidental peninsular, però baixaran als Pirineus, les Balears i el sud-est . No es descarta que superin els 30 graus a la vall del Guadalquivir i l'interior de Huelva, mentre les mínimes baixaran a les Balears i el quadrant sud-est peninsular.





A més, s'esperen algunes gelades febles al Pirineu, on la cota de neu serà de 1.600/1.700 metres, pujant a 1.800/2.000 metres.





D'altra banda, a l'Empordà, aquest de les Balears i el litoral sud de la Comunitat Valenciana hi haurà vent del nord fort o amb intervals de fort. Així mateix, s'esperen intervals de ponent fort a l'Estret i Alborán, tendint a girar a llevant, i predominarà el vent de component nord a la resta de la Península, sent una mica més intens al litoral oest de Galícia i el Cantàbric oriental, i amb cerç a l'Ebre.