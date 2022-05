Salvador Illa @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha assegurat que el nou acord sobre el català pactat amb ERC, Junts i comuns situa el castellà com a "vehicular" en descriure'l com a curricular, i ha afirmat que s'haurà d'impartir almenys un 25% en aquesta llengua per complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En una entrevista a Onda Cero aquest dimecres, Illa ha insistit que el castellà passa a reconèixer-se com a "llengua d'aprenentatge, vehicular, curricular, digue'm-ho com es vulgui" , i ha remarcat que a ell li interessa el debat sobre continguts, i no el debat nominalista.





Ha assegurat que l'acord per modificar la Llei de Política Lingüística del qual es va despenjar Junts "reconeix el mateix" que l'ara tancat: que el castellà és llengua d'aprenentatge i no només ha de ser ensenyada, sinó que serveix per ensenyar i transmetre continguts.





" Cada un té la seva lectura i la seva interpretació ", però el text és molt curt i diu el que diu, segons Illa, que ha assenyalat que els socialistes haurien preferit incloure el castellà com a llengua vehicular però que 'curricular' va ser el terme que va aconseguir més consens.





25% EN CASTELLÀ





Sobre la sentència que obliga a impartir un 25% de l'horari lectiu en castellà, ha assegurat que aquesta norma "permet complir millor les sentències, no esquivar-les ni no complir-les" i, encara que la llei no fixa percentatges, ha avisat que la resolució judicial cal complir.





Ha assegurat que el que els sembla assenyat és que la presència del català i del castellà depengui de la realitat sociolingüística del centre i no de percentatges, però ha afegit: "Hi ha una resolució judicial que cal complir en qualsevol cas que fixa un percentatge" .





Illa ha afegit que "ajuda a complir la sentència que el Parlament doni aquest rang a la llengua castellana" , i ha recordat que als socialistes catalans els sembla bé que s'imparteixi una matèria més en castellà.





Preguntat pels motius pels quals Junts es va despenjar de l'acord sobre la Llei de Política Lingüística, ha descartat fer valoracions i ha recordat que el partit preveu celebrar un congrés al juny, en què Illa ha confiat que "podin estabilitzar la formació" .