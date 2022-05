Aquest dimecres us hem explicat que almenys 19 nens i dos adults han mort en un tiroteig a una escola de Texas , als Estats Units . Una xifra, però, que no serveix per descriure la realitat de les pèrdues, vides humanes que han estat arrabassades massa aviat.

Després dels primers instants de xoc, la policia ha començat a identificar les primeres víctimes de la matança. L'estudiant de quart grau Xavier López , de 10 anys, va morir quan Salvador Ramos, de 18 anys, va obrir foc amb un rifle d'assalt AR-15 mentre vestia armilla antibales. S'ha creat una pàgina de GoFundMe per recaptar diners per al seu funeral, que ha aconseguit recaptar 40.000 euros en poques hores.

Xavier López @gofundme









També entre els morts es troba Uziyah García , de nou anys, que va ser reportat com a desaparegut abans que la seva família sabés la devastadora notícia.

"El meu nebot va ser víctima d'un tiroteig a l'escola avui", va escriure el seu oncle Mitch Renfro a Facebook, i va afegir que "va ser assassinat per un boig".

Uziyah García @facebook









Els pares de Makenna Lee Elrod , de 10 anys, temien que no hagués sobreviscut a la massacre, i un amic de la família va confirmar ahir a la nit que havia mort.

El seu pare, Brandon Elrod, li va dir a KTRK que estava “en camí a la funerària” perquè “no podem trobar la meva filla”.







Pilar Newberry, la filla del qual estava en una classe de gimnàstica amb Makenna, va confirmar la seva mort a Facebook hores després. "¡Dolç descans de Makenna al paradís! ¡El meu cor està destrossat perquè la meva filla Chloe l'estimava tant! Mai oblidaré com estava de emocionada de conèixer una nova amiga de l'escola!", va escriure.

Makenna Lee Elrod @instagram









Nevaeh Bravo , Eliahana Torres (també coneguda com Elijah Cruz Torres), Ellie García , Amerie Jo Garza i Tess Marie també han estat confirmades entre les víctimes mortals menors d'edat.







Amèrie Jo Garza @facebook

Tess Marie @Twitter

Nevaeh Bravo @Twitter

Eliahanna Torres @Twitter

Ellie García @Twitter