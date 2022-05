L'Ajuntament de Mollerussa portarà a l'aprovació del proper Ple ordinari d'aquest dijous la cessió al departament de Salut d'un terreny de propietat municipal entre l'actual Centre d'Atenció Primària (CAP) i el Camp Municipal d'Esports .





L'objectiu és que el Servei Català de la Salut pugui dur a terme l'ampliació d'aquest equipament amb la creació d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) que doni més prestacions d'horaris i serveis i que resolgui problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat sense necessitat de desplaçaments a un centre hospitalari.





El terreny cedit correposa a la pastilla pintada de color groc al pla @Aj. de Mollerussa





Ho ha explicat aquest matí el regidor de Planificació Estratègica i Urbanisme, Pere Garrofé , que ha indicat que la finca a cedir té 121 m2 i servirà per connectar l'edifici actual amb el nou equipament que ha de possibilitar dotar la comarca d'un servei tan necessari. Entre les condicions que es fixen figura el fet que el termini de compliment dels fins que motiven la cessió serà de cinc anys i que durant els trenta anys següents el terreny objecte de cessió s'haurà de destinar amb aquesta finalitat.





Garrofé també ha explicat que l'Ajuntament contemplarà la possibilitat d'habilitar una part de les places d'aparcament de la plaça de l'Esport per a ús del personal sanitari, ja que el terreny on es construirà el nou edifici, que ja és propietat de la Generalitat, serveix actualment com a zona d'estacionament reservat per aquest col·lectiu.