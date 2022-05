Kim Jong-un en un funeral @ep





Corea del Nord ha disparat aquest dimecres projectils no identificats cap a les aigües del mar del Japó , en un nou desafiament en què, segons fonts sud-coreanes, el règim de Kim Jong Un ha provat tres míssils balístics, just després que el president dels Estats Units, Joe Biden , hagi finalitzat la seva gira per l'est d'Àsia.





L'Exèrcit de Corea del Sud ha afirmat que, en el que és el desè setè llançament des de començament d'any , el país nord-coreà ha llançat tres míssils: el primer ha tingut lloc cap a les 6.00 hores (hora local), i els altres dos 45 minuts després.





Biden i el seu homòleg sud-coreà, Yoon Suk Yeol, van acordar dissabte dur a terme grans exercicis militars i si cal desplegar més actius nord-americans per dissuadir Corea del Nord d'aquests llançaments.





"Les nostres Forces Armades mantenen una postura de preparació completa mentre cooperen estretament amb Corea del Sud i els Estats Units mentre enforteixen la vigilància", ha indicat l'Exèrcit sud-coreà.