Policia Nacional @ep





Agents de la Policia Nacional d' Alacant han detingut una dona de 24 anys acusada de maltractar la seva filla de 20 mesos, que havia estat ingressada diverses vegades per crisis convulsives, segons ha informat Prefectura en un comunicat.





Agents del Grup II de la UFAM de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant van rebre un mandat d'un Jutjat d'Instrucció d'Alacant perquè investiguessin uns fets que el servei de Pediatria d'un Hospital d'Alacant havia posat en coneixement de l'autoritat judicial.





Una criatura de gairebé 20 mesos d'edat havia estat ingressada al centre mèdic per al seu estudi per crisis convulsives , no sent aquesta la primera vegada que passava a la seva curta edat.





Les primeres hipòtesis apuntaven a un diagnòstic per possibles crisis epilèptiques. Si bé, després de les proves negatives, els professionals també plantejaven que els episodis es deguessin en realitat a causes externes.





Els agents van realitzar les primeres gestions d'investigació i van demanar les dades relatives al cas, les quals apuntaven que la menor no patia cap malaltia i tot el seu mal era presumptament causat per la seva progenitora.





A l'informe ofert per l'hospital es posava de manifest que tots els episodis es produïen en presència de la mare i només quan aquesta estava amb la nena i cap adult més present.





Quan es produïen les crisis, la mare requeria atenció mèdica, però es mostrava calmada i tranquil·la, remetent les crisis i recuperant-se la víctima després de l'arribada del personal sanitari.





En dos dels episodis van poder observar diverses marques o empremtes del que poguessin ser llençols a la cara de la menor, com si s'hagués realitzat pressió contra la boca d'aquesta , cosa que va alertar encara més si és possible al personal sanitari.





Quan van començar les sospites i el control sobre la progenitora va ser més gran, les crisis van desaparèixer. Finalment, els agents van detenir la mare de la menor, que va ser acusada d'un delicte de maltractaments, cosa que mancant diagnòstic mèdic podria ser un cas de l'anomenada Síndrome de Münchhausen per poders.





L'arrestada, de nacionalitat espanyola, va ser posada a disposició del Jutjat d'Instrucció Guàrdia d'Alacant, que va adoptar com a mesures cautelars una prohibició d'aproximació feia la víctima menor, sent atribuïda la guàrdia i custòdia al pare, establint un dret de visita d'una hora , un cop per setmana, en un punt de trobada controlat i sota supervisió.