Un de cada deu més grans que ingressa a Urgències per caigudes mor als 6 mesos de l'alta, segons les conclusions de l'informe 'Caigudes en gent gran. Estudi FALL-ER: registre multicèntric de persones més grans de 65 anys ateses per una caiguda en serveis d'urgències espanyols ', presentat aquest dimecres per la Fundació MAPFRE.





L'objectiu de la investigació ha estat estudiar les característiques, circumstàncies, causes i conseqüències immediates de les caigudes que van patir 1.610 persones , així com conèixer els resultats adversos a 1.388 durant els sis primers mesos després. Han participat a l'informe els Serveis d'Urgències Hospitalàries de cinc hospitals: Clínic Sant Carles de Madrid, Hospital General d'Alacant, Clínic de Barcelona, Bellvitge de Barcelona i Hospital Central d'Astúries.





El 2020 , últim any amb dades oficials, un total de 3.066 més grans de 65 anys van perdre la vida per una caiguda , cosa que representa un increment del 83 per cent més que fa una dècada (2011). De totes les víctimes el 2020, 8 de cada 10 eren més grans de 70 anys.





Tropessons, relliscades, distraccions i marejos són alguns dels motius pels quals els més grans de 65 anys pateixen una caiguda a Espanya i pels quals principalment són ateses als serveis d'urgència hospitalaris.





D'aquestes caigudes, que majoritàriament pateixen dones (70%) i que es produeixen durant el dia (78%), sis de cada 10 (65%) ocorren a la llar, sobretot, al dormitori (36%), bany ( 12%) i la cuina (11,6%), i s'originen en major mesura (58%) a causa de causes extrínseques, és a dir, succeeixen durant l'activitat diària de la gent gran i la interacció amb l'entorn.





El 15,4% de les caigudes es deu a factors intrínsecs, entre d'altres, a un síncope, pèrdua brusca i temporal de la consciència i to postural (26,5%), trastorn de la marxa (25,5%), dèficit visual (12,6%) i medicació (7%). En un 10% intervenen factors tant intrínsecs com extrínsecs i en un 14% dels casos se'n desconeix el motiu.





Entre les característiques més freqüents d'aquestes persones quan entren per la porta d'urgències per aquest motiu, destaca el fet que viuen soles (20%), no estan acompanyades en el moment de la caiguda (75%), no es poden aixecar per si mateixes quan pateixen aquesta situació (66%); i han patit un contratemps similar en els 12 mesos anteriors (25%).





També destaca que pateixen malalties cardiovasculars, com ara la hipertensió (70%); malalties de tipus osteoarticular, com ara l'artrosi (47%); i presenten síndromes geriàtriques, com la baixa agudesa visual (61%) i la depressió (31%), entre d'altres.





IMPORTANT DETERIORAMENT FÍSIC I EMOCIONAL





Les caigudes incrementen la mortalitat. En concret, l'1,6% més grans que ha patit un contratemps d'aquest tipus mor com a conseqüència directa de la caiguda i 1 de cada 10 més grans ho fa als 6 mesos de l'alta (10%) , cosa que posa de manifest que la probabilitat de morir que té més de 80 anys s'incrementa fins a set vegades quan ha patit una caiguda.





Les caigudes no només incrementen la mortalitat sinó també provoquen un important deteriorament funcional a la vida diària. En aquest sentit, l'informe destaca que, com a conseqüència directa de la caiguda, el 91% pateix una lesió, principalment ferides (52%), fractures (38%) i traumes craneoencefàlics (16%); que el 47 per cent té por de tornar a caure; que el 20 per cent necessita ajuda per caminar.





L'informe assenyala, a més, que, després del seguiment realitzat als sis mesos, es va demostrar que el 27% era parcialment o totalment dependent; que l'11% havia patit una nova caiguda; i que el 4,5% va tenir una fractura. Mentre que abans de la caiguda, el 60,3% de les persones grans són independents, després d'aquesta situació aquest percentatge baixa al 50,3%, és a dir, un 10% es fa dependent.





INGRESSOS I INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES





Aquest tipus d'accidents comporta un consum elevat de recursos sanitaris i intrahospitalaris. Segons l'estudi, el 45,5% dels pacients analitzats van arribar a l'hospital en ambulància, un 85% va necessitar una radiografia; un 43% una analítica de sang i orina; un 37,3% va requerir una fèrula; un 23,5% dels pacients van ser ingressats; i un 11,6% va ser intervingut quirúrgicament.





Els experts creuen que és un error que "naturalitzem" com a "inevitables" les caigudes que pateixen les persones grans , ja que, tal com s'indica, el 58 per cent de les caigudes en aquest grup d'edat es deu a factors extrícsecs i que per tant es poden prevenir.





Així mateix, consideren que és clau sensibilitzar els grans i les famílies de l'alt risc que té una caiguda a l'hora de deteriorar la salut física i emocional i que han de ser conscients de la importància que té adaptar adequadament els seus habitatges a mesura que van fent anys. , ja que les necessitats no són les mateixes a cada moment de la vida.





En aquest sentit, els experts aconsellen, per exemple, substituir la banyera pel plat de dutxa i elevar el WC al bany; retirar o subjectar bé les catifes, realitzar un bon manteniment dels sòls perquè no siguin relliscosos i per evitar que hi hagi rajoles soltes, així com eliminar cables a les zones de pas, que puguin convertir-se en "trampes", col·locar el parament de la cuina en armaris que resultin accessibles, i buidar l'habitatge perquè la mobilitat sigui tan segura com sigui possible.





Aconsellen, a més que els grans utilitzin calçat còmode per caminar pels carrers i voreres, on es poden trobar amb el paviment en mal estat; i facin exercici físic de forma regular.