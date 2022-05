Joan Carles I ha tornat a Abu Dhabi després de passar quatre dies a Espanya, i s'ha emportat un dels béns més preuats del país: el marisc gallec . Segons ha revelat Alessandro Lequio al Programa d'Ana Rosa, el rei emèrit ha tornat a Unió dels Emirats Àrabs llogant un avió valorat en 40 milions d'euros, el lloguer del qual supera els 160.000 euros i té capacitat per a 14 passatgers, a més de molt equipatge.







Joan Carles I @ep





I precisament, aquest excés de capacitat per a equipatge ha permès Joan Carles I omplir l'avió com si fos un Arca de Noè destinada al marisc , que lliurarà als seus amics àrabs perquè es posin les botes com si fossin a Sanxenxo.





Alessandro Lequio , per la seva proximitat amb la Casa Reial, ha estat l'encarregat de revelar aquesta informació: "El cost de l'avió cal entendre'l en els costums dels xeics àrabs, on això és el dia dia d'una família reial formada per milers de persones El Rei Joan Carles per a ells és un germà, i als germans se li donen totes les atencions.Per als musulmans la cura dels convidats és una obligació religiosa, i això és el que estan fent.Són mentalitats molt diferents de les nostres .... Això sí, el que m'expliquen és que l'avió portava una sobrecàrrega de marisc amb què pensa complaure els seus amics àrabs", ha explicat el col·laborador de televisió.