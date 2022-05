Una mare va admetre haver llançat el seu fill recent nascut pel balcó d'un segon pis i haver-lo matat. Amber Bowling es va declarar culpable de l' assassinat del seu nadó a la cort dilluns , segons LEX 18 . Bowling tenia 21 anys quan va donar a llum el seu fill el desembre del 2018. Va posar el seu nadó plorant en una bossa d'escombraries i el va llançar pel balcó.







Centre de detenció del comtat de Clay - Facebook





El succés va tenir lloc a Manchester, Kentucky ( Estats Units ), tot just unes hores després de donar a llum, segons les autoritats. "És punyent", va afirmar el policia estatal de Kentucky, Lloyd Cochran, a LEX 18 abans que arrestessin Bowling. "Et desconcerta pensar en qui podria haver fet això i per què", va afegir.





En el moment de l'incident, la policia va rebre una trucada informant que un nadó estava mort en una bossa d'escombraries al porxo davanter d'un edifici residencial. Un veí, Paul Herd, va dir que tornava a casa de la feina quan va veure una bossa d'escombraries. Va portar el nen a casa seva i va trucar a la policia, però el nadó va morir poc després.





"No podia dormir a la nit sabent, només veient el que ell ha vist, una vegada i una altra a la teva ment", va dir el fill de Herd, Tyler. El bebè va ser trobat sagnant amb una fractura cranial i també va patir fractures d'ossos, segons la citació d'arrest de Bowling. La mare va ser acusada d'assassinat l'endemà.





Un informe de l'autòpsia va mostrar que el nen va morir de lesions traumàtiques per força contundent. "Per què no va portar aquest nen a l'hospital i va dir: 'No puc criar-lo?" va dir l'algutzir del comtat de Clay, Angie Johnson. Hi ha famílies esperant aquests nens.





La data per a la sentència de Bowling està fixada per al 27 de juny i s'enfronta a una pena màxima de 40 anys de presó.