" Li respondré com si fos una persona com les altres ". Així s'ha dirigit el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo , a la diputada socialista, Noelia Frutos, que pateix una discapacitat i es desplaça amb cadira de rodes.







"No tractaré amb cap condescendència les seves faltes de respecte i li respondré com si fos una persona com totes les altres", ha dit el líder de Vox a Castella i Lleó, deixant tot el Parlament castellanolleonès atònit.







Juan García-Gallardo @ep





García-Gallardo va afirmar fa unes setmanes que les dones no necessiten que se les tracti "com a discapacitades" aplicant quotes en l'àmbit laboral. En aquest sentit, Frutos li ha preguntat "com creu que cal tractar les dones amb discapacitat", i García-Gallardo ha mostrat la seva pitjor cara en respondre.





"Igual de bé que als homes amb discapacitat", ha respost primer García-Gallardo en forma breu, davant del qual la diputada ha replicat que és "molt previsible", demanant-li que apliqui el "respecte" i, com a vicepresident, no parli com si estigués "en una barra de bar". Finalment, García-Gallardo, acorralat, ha deixat anar el comentari nauseabund. Què pensarà Mañueco?