Seu de Caixabank @ep





CaixaBank ha estat la primera entitat certificada per Aenor com a compromesa amb la gent gran per la seva proposta "especialitzada i ajustada" a les necessitats d'aquest col·lectiu.





En un comunicat aquest dimecres, l'entitat bancària ha explicat que Aenor ha identificat "diversos punts forts" de la proposta de valor oferta pel banc.





En concret, destaca aspectes com la quantitat dels compromisos de l'entitat amb els clients més grans de 65 anys, la trajectòria a l'atenció especialitzada i l'aplicació de protocols que garanteixen una atenció prioritària als sènior i altres col·lectius vulnerables.





També valora el disseny d'una formació completa i especialitzada per als gestors especialistes de l'entitat al servei a la gent gran, dedicats a oferir un acompanyament basat en la proximitat, la confiança i el contacte de qualitat.





"PRIMER NIVELL"





El director general de CaixaBank, Juan Alcaraz , ha assenyalat que aquesta certificació suposa un reconeixement "de primer nivell" per al seu model de relació amb els clients sènior.





"L'aval d'Aenor és un gran incentiu en la consolidació de les iniciatives de reforç al col·lectiu que ja estan engegades a tota la xarxa comercial de CaixaBank i també en el desplegament de la resta del procés", ha afegit.





El ceo d'Aenor, Rafael García, ha destacat que, segons l'INE, el 2035 els més grans de 65 anys suposaran el 26,5% de la població espanyola.





"CaixaBank expressa clarament el seu compromís amb la gent gran i la seva vocació d'avantguarda en ser la primera entitat que obté la certificació d'Aenor Compromís amb la Gent Gran", ha explicat.