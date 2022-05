El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assenyalat aquest dimarts que "és hora d'actuar" per regular les armes de foc als Estats Units després de la massacre a Uvalde, a l'estat de Texas, en què, ara com ara segons fonts policials, 19 persones han mort, 18 de les quals nens.





"Quan, en el nom de Déu, farem front al lobby de les armes?", ha indicat Biden en una compareixença que ha començat assegurant que "està tip i cansat" que "estudiants innocents de segon, tercer i quart grau" vegin morir els seus amics "com si fossin en un camp de batalla".





Joe Biden @ep





"Aquest tipus de tirotejos massius poques vegades passen en altres indrets del món. Per què estem disposats a viure amb aquesta carnisseria? Per què hem continuat deixant que això passi?", ha assenyalat, després d'afegir que "és hora de convertir el dolor en acció".





Biden ha nomenat massacres que han marcat la memòria del país, com la de Marjory Stoneman Douglas, a Parkland, Florida, o la de Santa, a Texas. "La llista continua quan s'inclouen tirotejos massius a cinemes, llocs de culte o com fa deu dies en una botiga a Buffalo, Nova York".





Segons ha indicat la Casa Blanca en un comunicat, la bandera dels Estats Units onejarà a mitja asta a la Casa Blanca i a tots els edificis i terrenys públics, tant al país com a les ambaixades i consolats a l'exterior, fins al 28 de maig del 2022.





El tiroteig d'aquest dimarts a l'escola primària Robb, a Uvalde, ha recordat l'agonia als Estats Units amb altres tragèdies, com els tirotejos a l'Escola Secundària Columbine el 1999 i l'Escola Secundària Marjory Stoneman Douglas a Parkland, Florida, el 2018.





Gairebé 10 anys després de la massacre a l'escola primària de Sandy Hook, un dels tirotejos més horribles del país, en què van morir 20 nens i sis adults a mans d'Adam Lanza, un jove de 20 anys, Biden s'ha adreçat als nord-americans per condemnar aquesta tragèdia a Uvalde.





Biden era vicepresident de l'administració Obama en el moment del tiroteig el 2012 a l'escola primària Sandy Hook. "Des d'aleshores hi ha hagut 900 incidents", ha assenyalat, per afegir que la idea que un jove de 18 anys pugui comprar dos rifles és "malalta".





"Hi ha moltes coses que no sabem i moltes que sabem: els pares que no veuran els seus fills mai més (...) pares que no seran mai els mateixos. Perdre un nen és com perdre un tros de la teva ànima", ha dit el mandatari nord-americà, que ha afegit que això és "sufocant".