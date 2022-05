Microxips com el de la imatge es volen crear a Barcelona per impulsar l?economia.









Cada any i durant deu anys Intel captarà 40 milions d'euros per invertir al laboratori que vol ubicar a Barcelona. La inversió prevista en 10 anys serà de 400 milions d'euros.





La meitat d'aquesta quantitat serà aportada per Intel i l'altra meitat per l'Estat ha assegurat els mitjans Mateo Valero, director del BSC-CNS. El laboratori es posarà en marxa de manera imminent amb la contractació inicial de 300 treballadors i la previsió d'ampliar l'equip a mitjà termini.





Les instal·lacions s'ubicaran a l'edifici Nexus II, dins del recinte del Campus Nord de la Universitat Politènica de Catalunya aprofitant que aquest espai ara està desocupat i "les necessitats de disseny de xips són urgents" i "d'aquí l'elecció d'aquest emplaçament a Barcelona.





L'aposta d'Intel també respon a un vincle històric amb el BSC , un consorci públic participat pel Ministeri de Ciència i Innovació (60%), la Generalitat (30%) i la UPC (10%).

Des de l'any 2011, el grup nord-americà porta a terme proves a les instal·lacions barcelonines amb l'objectiu de testejar i escalar la seva tecnologia al món de la supercomputació. I al llarg dels anys, la multinacional ha anat renovant acords amb el centre, estrenyent una relació que ara ha fructificat en un centre de disseny de xips de primer nivell.





Per això Intel ha elegit Barcelona per obrir aquest laboratori pioner de disseny de microxips després d'arribar a un acord amb el Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per obrir a les seves instal·lacions el centre de microprocessadors.







L'Estat ha aprovat el Perte de microelectrònica, on està previst incorporar aquest laboratori d'Intel i que serà de 200 milions d'euros, sobre una dotació total del Pla de 12.000 milions d'euros procedents dels fons europeus de recuperació. Perquè l'obertura del laboratori de microprocessadors és considerada una inversió clau per al futur de l'economia del país. iniciativa també ha comptat amb el suport de la Generalitat.





La Conselleria d'Empresa i Treball es va felicitar per la inversió. "La Generalitat sempre ha mostrat la màxima predisposició per acollir qualsevol projecte que consolidi part de la cadena de valor del xip europeu a Catalunya, és un dels cinc projectes prioritaris en la captació de les ajudes europees Next Generation", van indicar.





Amb la creació d´aquest laboratori d´Intel es contribueix a reduir la dependència estrangera de microxips, elements tecnològics clau per al futur de la indústria actual i del futur perquè els microxips que es dissenyaran a Barcelona es podran aplicar a cotxes, ordinadors, superordinadors i mòbils , entre altres sectors.