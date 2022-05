Pintades amb amenaces de mort a l'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, el 25 de maig del 2022. - @MARCCASTELLS





L'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells , ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra les pintades a la ciutat que han aparegut aquest dimecres amb amenaces de mort contra ell.





Ho ha explicat en preguntar-li durant una roda de premsa, i ha lamentat que hi hagi persones contra "la convivència en una ciutat i que les amenaces a un càrrec públic, per més que puguis discrepar, es facin així".





“ Com sempre, no tenim cap por ”, ha afegit sobre les pintades amb el text 'Castells fill de puta. Et matarem”.