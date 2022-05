La portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Senat, Eva María Granados @ep







El PSOE ha votat aquest dimecres amb ERC, Bildu, PNB, Esquerra Confederal i Junts al Senat una proposició de llei per modificar el Codi Penal per despenalitzar les injúries a la Corona i els ultratges a Espanya, com la crema de banderes, malgrat que al Ple no ho hagi defensat, per la qual cosa ha quedat aprovada la seva presa en consideració.





Finalment, el Senat ha pres en consideració la proposta presentada per Esquerra Republicana i EH Bildu amb 145 sís . Han votat 'no' 111 senadors, entre ells els de PP, Ciutadans i Vox.





El PSOE ha canviat d'opinió ja que al matí, el senador del PSOE Artemi Vicent Rallo, durant la seva intervenció ha qualificat de “avantatgista” el debat. Segons ell, cal garantir, "per descomptat", les crítiques a qualsevol poder, però ha dit que aquesta proposició de llei estava fora del debat dels socialistes, ja que el que busquen els seus promotors és eliminar la Corona.





"El propòsit d'ERC avui és portar al Senat el debat sobre la legitimitat de la monarquia al sistema constitucional, un debat avantatgista, perquè aprofita aquest moment", de polèmica per les conductes de Joan Carles I, "per confrontar amb la dreta" , ha assenyalat el senador socialista.