Un total d'11 comunitats autònomes han disminuït el 2021 respecte del 2020 la despesa en l'atenció a persones en situació de dependència, segons un informe de l' Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials .







En concret, de les dades es desprèn que les comunitats que han retallat aquesta despesa són: Canàries, Castella i Lleó, La Rioja, Galícia, Catalunya, Aragó, Navarra, Múrcia, Extremadura, el País Basc i Castella-la Manxa .





Imatge d'una cuidadora amb una dona dependent @ep





"Onze governs autonòmics van fer caixa el 2021 amb l'increment dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a la dependència, alleujant les arques autonòmiques en lloc d'incrementar l'atenció a persones dependents", denuncia l'associació en un comunicat.





Les retallades més grans es van produir a Catalunya (-55,1 milions) i les Canàries (-43,6 milions) , comunitats en què l'any passat van morir a les llistes d'espera 12.611 i 3.202 persones, respectivament.





Segons l'associació, la inversió pública en Atenció a la Dependència l'any 2021 va ser de 9.559 milions d'euros. D'aquests, les comunitats autònomes van finançar el 79,2%, amb 7.566 milions d'euros (un 0,57% més de despesa que el 2020), mentre que l'aportació estatal es va situar al 20,8%, amb 1.992 milions de euros, havent incrementat un 44% respecte de l'any anterior, que va ser de 1.384 milions.





Les comunitats que més inverteixen en dependència per persona potencialment dependent i any són: el País Basc (2.310 euros), Extremadura (1.774 euros) i Navarra (1.500 euros), mentre que a la cua es troben Canàries (543 euros) i Galícia (596 euros) ).





L'informe també assenyala que el Ministeri de Drets Socials va deixar sense executar 76 milions d'euros del pressupost aprovat als PGE per a atenció a la dependència, una quantia que permetria haver atès 13.000 noves persones, segons els directors de Serveis Socials.





46.300 PERSONES VAN MOLTAR EN LES LLISTES D'ESPERA





A més, de les dades es desprèn que, durant el 2021, van morir 46.300 persones a les llistes d'espera de la dependència: 18.356 persones pendents de resolució de grau de dependència i 27.944 persones pendents de resolució de prestació.





Així, els gerents de Serveis Socials adverteixen que l'objectiu de reducció de la llista d'espera que plantejava el Pla de Xoc del Ministeri, amb l'increment de l'aportació estatal, “no es va complir : en lloc de reduir en 60.000 persones”. limbe de la dependència', només es va reduir en 38.807 persones". Fins i tot, afegeix, set comunitats van incrementar aquesta llista d'espera.





En aquest context, denuncien que "s'està abandonant sense atencions" les 396.787 persones que esperen un procediment, mentre el temps d'espera mitjà és de 421 dies.





Pel que fa a la despesa anual mitjana per persona beneficiària, les dades revelen que va ser de 8.196 euros, de les quals l'Administració General de l'Estat va aportar 1.708 euros en concepte de nivell mínim de protecció i les CA, 6.488 euros.





La comunitat que més quantitat va aportar per persona beneficiària va ser el País Basc amb 12.932 euros anuals. Aquesta quantitat duplica la despesa de la comunitat que menys va invertir, que va ser Castella i Lleó amb 6.599 euros anuals.





INJECCIÓ DE 600 MILIONS D'EUROS





Atenent a l'any 2022, els directors i gerents de Serveis Socials assenyalen que el nou increment de 600 milions d'euros als PGE el 2022 (400 milions al nivell mínim i 200 milions al nivell acordat) planteja en el mínim unes quanties de 250 euros per el grau III (+6,4%), 125 euros per al grau II (+33%) i 67 euros per al grau I (+9%), així com uns nous criteris per al nivell acordat.





Quant al nivell acordat, el projecte d'Acord Marc preveu incloure nous criteris (persones ateses, agilitat administrativa, inversió autonòmica, ocupació, reducció llista d'espera i qualitat) que beneficien algunes comunitats que incrementen considerablement les quanties, com ara Aragó, Astúries, Cantàbria, Comunitat de Madrid i perjudica aquelles comunitats que van pitjor gestionar el 2021, com les Canàries, Catalunya o la Rioja.





Pel que fa al nivell mínim, els directors de Serveis Socials avisen que és possible que l'increment de les quanties no sigui suficient per executar el pressupost del 2022 i el Ministeri torni a haver de tornar quanties superiors a les d'aquest any.





Perquè això no passi, proposen incrementar la quantia del Grau III, almenys a 260 euros, i prioritzar, així, les persones més vulnerables de la llista d'espera, que són les que necessiten serveis de més intensitat i, per això , de més cost.