A l'esquerra, la demandant, María Rubio, ia la dreta, la 'youtuber' Naya @Facua





Una trucada en què una dona discutia amb la seva exparella sobre la seva relació i en què s'esmentaven aspectes de la seva vida sexual va acabar a internet i es va fer viral. Segons publica Facua - Consumidors en Acció, ara una sentència condemna la youtuber coneguda com a Naya a una indemnització de 10.000 euros i al pagament de les costes del procediment per haver estat la persona que va publicar la conversa, vulnerant la intimitat de la demandant.





A la demanda María Rubio, coneguda a internet com a Miare, assegurava que el 8 de març de 2016 la youtuber Naya, amb 53.000 subscriptors, va pujar a internet i va enllaçar des del seu canal una trucada telefònica privada i íntima entre ella i Dalas Review, que havien estat parella fins feia pocs mesos. Segons la demanda, el vídeo amb la trucada va tenir més de 158.000 visites i la conversa íntima es va fer ràpidament viral publicant-se a nombrosos llocs d'internet. Un cop aconseguit aquest objectiu, Naya va esborrar la trucada amb intenció de dificultar la prova de l'origen de la publicació un cop s'havia assegurat de la seva difusió ja imparable.





En la sentència de 6 de març de 2022, el jutjat de primera instància número 2 de Sant Feliu de Llobregat dóna per acreditat que aquesta crida íntima i privada va ser publicada per la youtuber Naya i la condemna per vulnerar la intimitat de María Rubio, recalcant a més que la publicació va suposar també una vulneració del dret a l'honor de la demandant. Per arribar a aquesta conclusió, la sentència es basa en la prova aportada amb la demanda, de la qual es fa referència als testimonis que van ratificar en judici haver-se descarregat la trucada el 8 de març des del canal de la demandada així com els comentaris d'internet a la nombrosos internautes descrivien sorpresos el contingut de la trucada telefònica "pujada per Naya". D'altra banda, el mateix dia de la publicació per la demandada, desenes de youtubers van fer vídeos comentant i reaccionant a la difusió d'aquesta trucada per aquesta youtuber, en alguns casos redifonent-la.





Finalment la sentència fa referència en general als múltiples documents aportats amb la demanda i en què consten correus electrònics de Dalas Review, exparella de la demandant i interlocutor a la trucada, admetent haver gravat la conversa i haver-la passat a la demandada, qui l'havia difosa, segons diu, sense coneixement. Tot i això, el youtuber Dalas Review no va exercir cap acció legal per vulneració de la seva pròpia intimitat com a part d'aquesta conversa i segueix tenint una estreta relació d'amistat amb la youtuber condemnada per difondre-la . De fet, el bufet que va defensar en judici la seva amiga Naya substituint l'advocada d'ofici que fins aleshores portava el cas també és el despatx que defensa aquest youtuber en els seus procediments.





La sentència posa de manifest que amb aquesta publicació la intenció de Naya era vulnerar la intimitat de Maria i que la crida es difongués el més possible i no quedés en l'oblit . Aquesta conclusió l'extreu dels documents aportats amb la demanda, que testifiquen que la demandada va demanar als internautes que s'afanyessin a descarregar la trucada i que, quan la va esborrar, es va presumir que ja era igual perquè probablement llavors podia trobar-se a altres llocs perquè segur "que algú la té". Per això la sentència conclou que “la intenció de la Sra. Naya no només consistia a publicar aquesta conversa, sinó que durant el temps que va estar publicada la seva intenció era que se la descarregués el màxim nombre de persones perquè no es perdés en l'oblit ".





L'advocat de María Rubio, David Bravo, destaca que "aquesta sentència demostra que la llei que protegeix la intimitat, tot i ser de l'any 1982, és igualment aplicable a les actuals tecnologies de la comunicació i que, per molt que es consideri que eliminant el arxiu elimines la prova, en realitat resulta senzill acreditar el que es fa a internet davant d'una audiència de centenars de milers de persones".





María Rubio, àlies Miare, destaca com de frustrant ha estat per a ella esperar "gairebé exactament sis anys perquè es faci justícia i es condemni a una persona per vulnerar el meu honor i intimitat i que porta aquest mateix temps presumint d'haver quedat impune". Igualment frustrant i ofensiu li va semblar a la demandant que l'advocat contrari li preguntés "i gairebé em retragués que hagi entrevistat al meu canal Amarna Miller o que hagués parlat lliurement d'alguns aspectes de la meva vida sexual , com si això em fes perdre el dret" a la intimitat de les meves trucades telefòniques amb altres persones si hi parlo d'aquest tema... Sí que li agraeixo que em preguntés per què no vaig demanar als altres youtubers que han redifós la trucada del seu client, perquè és una bona idea que, amb el diners d'aquesta indemnització, ara em podré permetre”.