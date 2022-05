Un asteroide massiu de la mida d'una petita illa passarà a prop de la Terra aquest divendres, segons el rastrejador d'asteroides de la NASA. Designat 7335 (1989 JA), la NASA estima que aquest gran asteroide té al voltant d'1,8 quilòmetres d'amplada. Per context, Formentera, la petita de les Balears, té uns 2 km d'amplada.





Imatge d'un asteroide @ep





Dirigint-se cap a la ubicació de la Terra a una velocitat d'uns 13,12 quilòmetres per segon , aquest asteroide passarà a una distància de més de 4 milions de quilòmetres , segons el Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS) al Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA. Per context, la Lluna orbita la Terra a una distància d'aproximadament 384.000 quilòmetres, per això és considerablement més lluny.





No obstant això aquesta distància i la gran grandària de l'objecte són suficients perquè la NASA etiquetés a 7335 (1989 JA) com un asteroide potencialment perillós . I això és apropiat ja que, si bé és molt poc probable que ens colpege, el resultat, si ho fes, podria ser catastròfic.





Els impactes d'asteroides són un dels pitjors desastres naturals possibles que podrien passar a causa del potencial de destrucció total. Segons una investigació de l'Institut de Ciències Davidson, el braç educatiu de l'Institut de Ciències Weizmann d'Israel, un asteroide de més de 140 metres de diàmetre alliberaria una quantitat d'energia almenys mil vegades més gran que l'alliberada per la primera bomba atòmica si impactés. Terra.





Una mica encara més gran, de més de 300 metres d'amplada com l'asteroide Apophis, podria destruir un continent sencer. Un asteroide de més d'un quilòmetre d'ample, com 7335 (1989 JA), podria desencadenar un cataclisme mundial.