Barcelona necessita modernitzar les infraestructures

Segons un rànquing elaborat per The Telegraph Travel, secció de viatges del diari britànic del mateix nom, Barcelona ha estat escollida com la millor ciutat del món. L'estudi ressalta la gastronomia, la cultura, els hotels i la història, així com l'excel·lent clima mediterrani.





Darrere de Barcelona s'han situat ciutats com Sydney, Ciutat del Cap, Lisboa i Venècia. Un reconeixement més a la fantàstica ciutat que és Barcelona.





A més, diversos estudis situen Barcelona com a una de les millors ciutats d'Europa per crear una startup. L'últim estudi publicat per Barcelona & Catalonia Startup Hub situa la capital de Catalunya al top 3 de les ciutats preferides per instal·lar-hi una startup. Barcelona compta amb 1.700 startups, entre les quals podem trobar 4 unicorns (startups amb una valoració superior als 1.000 milions de dòlars). Altres estudis situen Barcelona entre les 10 primeres ciutats més atractives per emprendre.





L'informe The World Best Cities 2021 situava Barcelona com la vuitena millor ciutat del món. En aquest estudi Barcelona destaca en aspectes com la promoció a internet on ocupa el setè lloc, la qualitat urbana (novena) i la programació cultura (onzena).





He estat viatjant pel món per temes professionals els darrers 25 anys de la meva vida i durant aquests anys he rebut centenars de visitants a Barcelona procedents de tots els continents. Moltes vegades han estat ells els que m'han fet adonar-me de la joia que és Barcelona. Molts han repetit els seus viatges a la nostra ciutat de vegades sols, d'altres acompanyats per les seves famílies. Tots ells destaquen la qualitat de vida, la gastronomia, la vida cultural de la ciutat, larquitectura, el disseny, la creativitat, el clima mediterrani, lamabilitat dels seus habitants. Tots ells se'n van de Barcelona pensant a tornar-hi.





Tenim una ciutat meravellosa, capital i referència d´un país emprenedor, multicultural, sempre obert a acollir i integrar persones procedents d´altres cultures. Un país que ha sabut ser econòmicament pròsper i socialment inclusiu.





La base de lèxit del nostre model econòmic ha estat lesperit emprenedor, la iniciativa privada i una forta consciència social. L'empresariat català, a més a més de saber crear empreses competitives, sempre ha estat compromès amb la societat i ha impulsat projectes socials i culturals remarcables. El mecenatge ha estat un dels actius diferencials del país.





Actualment vivim en un entorn global, tecnològic, interconnectat, complex i de canvis accelerats. Hi ha una gran competència mundial a tots els nivells per part de ciutats que competeixen amb nosaltres a nivell mundial.





Tenim a Barcelona un actiu impressionant, una ciutat cosmopolita, oberta, amable i atractiva pels visitants. Una ciutat valorada pels turistes i també pels professionals que la consideren un lloc ideal per viure, per treballar i per instal·lar els seus projectes empresarials.





El talent és un element essencial de competitivitat per a les empreses i també per als països. Barcelona ha sabut històricament generar talent i també atreure'l i retenir-lo, però no podem abaixar la guàrdia ja que el canvi s'ha accelerat exponencialment en aquest entorn altament tecnològic.





Una de les qüestions que fan que una ciutat segueixi sent atractiva i que segueixi oferint una qualitat de vida elevada per als seus ciutadans, així com competitivitat per a les seves empreses és comptar amb una xarxa d'infraestructures modernes i competitives. I en aquest punt no puc més que expressar la meva preocupació.





En aquest moment Barcelona pateix un col·lapse important de les infraestructures principals i aquest fet suposa un perill important per a la seva competitivitat futura.





Com molts ciutadans, manifesto la meva perplexitat per com s'ha tancat fals el tema de la inversió que va proposar el Govern d'Espanya per a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona Josep Tarradellas. Farien bé els polítics responsables d'explicar-nos què ha passat amb la inversió sens dubte necessària que s'hauria de fer al nostre aeroport. Comptar amb un aeroport modern, competitiu i modèlic és un actiu imprescindible per a Barcelona.





L'aeroport és proper a assolir el màxim de la capacitat. Comptar amb un hub de vols intercontinentals és un element clau per a l'atracció de turistes de qualitat i d'inversors que es plantegin instal·lar els negocis a Barcelona. La primera pregunta que es fa qualsevol persona de negocis que pensi viatjar a Barcelona és com pot volar de manera directa, és a dir, sense escales.





I no dic que el projecte s'hagi de fer de qualsevol manera, al contrari, hem de ser respectuosos amb l'entorn i la sostenibilitat, però crec que hauria de ser un objectiu polític de primer ordre dissenyar un pla d'ampliació que respecti totes les reglamentacions mediambientals però que ho faci possible i aconseguir de l'estat el finançament necessari.





Des de Catalunya ens queixem i amb raó del dèficit persistent d'inversions de l'estat en les infraestructures i del seu pobre nivell d'execució. La inversió necessària a l'aeroport hauria de compensar amb justícia aquest dèficit històric. Com he dit abans, l?ampliació de l?aeroport Josep Tarradellas hauria de ser un objectiu prioritari de país i totes les forces polítiques catalanes haurien de posar-se d?acord en un tema tan essencial per al futur.





Un altre dels actius importants de Barcelona és el port. Aquí és tristament coneguda la problemàtica dels accessos tant per tren com per carretera. Projectes que s'han anat endarrerint una vegada i una altra i que resten competitivitat al que hauria de ser el port de referència del Sud d'Europa.





Finalment, un altre dels problemes que s'està aguditzant acceleradament és el dels accessos per carretera a la capital, cada dia s'incrementen els col·lapses d'entrada i eixida dels vehicles a la capital catalana. Les persones que, com jo, vivim fora de la ciutat patim un viacrucis diari a l'hora d'accedir a la capital cada matí. És un enorme malbaratament de temps, de productivitat i de felicitat. I és que, per desgràcia, els accessos a la ciutat a través de la xarxa de rodalies també són dramàtics. Tenim un dèficit permanent d'inversió a la xarxa de transport públic, especialment a la xarxa de rodalies, que provoquen el col·lapse, els retards i el mal servei permanent.





Tenim una ciutat extraordinària, però faríem bé de continuar cuidant-la i invertir en la modernització de les infraestructures que es mereix una de les millors urbs del món.