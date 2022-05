El president d'Iberdrola, Ignacio Galán.- @ep







El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha anunciat al Fòrum Econòmic Mundial de Davos que invertirà 3.000 milions d'euros en hidrogen verd per accelerar l'European Green Deal. Galán ha assenyalat que l'hidrogen verd és ara el gran desafiament europeu, una oportunitat i que cal dissenyar un marc estable europeu per potenciar les inversions en aquesta tecnologia.





El president de l'energètica ha volgut recalcar que en els usos energètics difícils d'electrificar l'hidrogen verd portarà enormes oportunitats industrials i que no podem perdre aquest tren, per la qual cosa cal atraure la inversió i un marc regulador estable, igual que per al resta de les tecnologies verdes. A més, ha insistit que l'actuació coordinada de la UE és fonamental per assolir els objectius ambiciosos en hidrogen verd, que passen per multiplicar per 2.000 la capacitat de producció d'hidrogen verd.





Iberdrola ha estat pionera en aquesta tecnologia, amb la inauguració el passat 13 de maig de la planta d'hidrogen verd més gran per a ús industrial a Europa . La planta produirà 3.000 tones d?hidrogen verd al?any i la companyia compta amb una cartera de projectes, que requeriran inversions de 9.000 milions d?euros en total.





Aquestes inversions s'han acordat en el marc de la signatura del manifest per accelerar el Pacte Verd Europeu davant de la tensió dels mercats energètics. Els membres del Grup d'Acció de CEO per a l'Acord Verd Europeu estan disposats a treballar juntament amb els responsables polítics per transformar Europa en un continent més verd i convertir les greus necessitats energètiques i els riscos de la seguretat alimentària mundial en oportunitats econòmiques. Els membres de l'Acord han reforçat el compromís d'accelerar la transició verda d'Europa i estan disposats a donar suport als governs europeus en l'elaboració de polítiques que siguin "adequades per al propòsit".





El Pacte Verd Europeu, recolzat per Iberdrola i acordat el 2020, ha rebut avui un impuls per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'almenys un 55% el 2030 i eliminar-les completament el 2050.









Iberdrola, un exemple de generació de valor

Galán considera que la trajectòria d'Iberdrola durant els darrers 20 anys avala que el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic no només beneficia el medi ambient sinó també els accionistes i la societat en general.





En els últims 20 anys, Iberdrola ha multiplicat per sis la mida, convertint-se en la primera empresa de la borsa espanyola, amb una capitalització propera als 70.000 milions d'euros, la companyia elèctrica més gran d'Europa i una de les quatre més grans del món.





Com a resultat d'aquest creixement, Iberdrola manté 400.000 llocs de treball dels proveïdors de tot el món, té 40.000 treballadors i aporta més de 30.000 milions d'euros a PIB dels països