La Justícia investiga les accions de l?Ajuntament de Barcelona per la gestió municipal.





La coordinadora veïnal Airenet ha confirmat a Servimedia que última els tràmits i l'escrit per personar-se a la causa judicial oberta per presumptes delictes ecològics contra la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs , gestionada per l'empresa pública Tersa i el president de la qual és el regidor, Eloi Badia.





Cal recordar que aquesta entitat veïnal representa associacions i entitats dels municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona.







La presidenta d'Airenet, Silvina Frucella, ha explicat que estan “molt contents amb l'inici de la investigació per part del jutge ja que així no som només nosaltres els que diem que Tersa ha estat cometent delictes ambientals, sinó que ara passa a ser investigada després de la denúncia de la Fiscalia de Medi Ambient , en considerar que atenta contra la nostra salut i contra els recursos naturals. Només busquem que es faci justícia ”.





A més, Silvina Frucella considera que " Tersa no és la incineradora de Sant Martí o de Sant Adrià, sinó la que contamina tota l'àrea metropolitana de Barcelona . No deixarem d'exigir que es condemni els responsables”. Airenet iniciarà aviat una campanya per recaptar fons per poder assumir els costos del desenvolupament del procés judicial.





El jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona investiga la incineradora de Sant Adrià de Besòs després d'una denúncia presentada a finals de març per la Fiscalia i que ha estat admesa a tràmit. El jutjat de Badalona ha obert una causa després de la iniciativa del fiscal, que va denunciar la presumpta comissió d?un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient en relació amb el funcionament d?aquesta incineradora, que gestiona l?empresa pública Tersa.









El jutge ha sol·licitat documentació diversa que s'espera estigui disponible en 4 o 5 setmanes i que s'entén servirà per fer avançar les diligències de recerca.





Cal recordar que arran de la denúncia veïnal d'AireNet a la Fiscalia el 2018, la presidència de Tersa (Janet Sanz) va encarregar un informe al Col·legi d'Enginyers de Catalunya per diagnosticar la situació de la planta . En les conclusions es va assenyalar (2019) que les emissions de la incineradora “estan folgadament per sota dels límits imposats”; mentrestant, la plataforma veïnal Airenet ha aportat evidències que inspeccions i revisions s'han fet amb avís previ a la planta, que s'adequava per minimitzar-les (augmentant el fluix de carbó actiu usat com a filtre).





L'informe del Col·legi d'Enginyers va reclamar que s'impedís de debò l'entrada de nous residus al forn si aquests no arriben a prou temperatura. Així mateix, va demanar que millorés l'acoblament de la mànega de descàrrega de les cendres a la boca del camió cisterna.









La denúncia de la Fiscalia que està estudiant el jutjat de Badalona es va presentar el març passat després d'una altra denúncia que el 2018 va formular la coordinadora veïnal Airenet, que sostenia que la incineradora estava funcionant de manera irregular.





La iniciativa del Ministeri Públic assenyalava com a possibles responsables del delicte contra els recursos naturals i el medi ambient que s?hauria comès al president de Tersa i regidor d?Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, i al cap d?explotació de l?empresa.





El fiscal assenyalava en el seu escrit davant del jutjat que el "mal funcionament" de la incineradora, d'acord amb "informes publicats a revistes científiques", estaria generant "uns nivells d'emissió de contaminants, especialment dioxines i furans, molt elevats, cosa que suposava un greu risc per al medi ambient i la salut de les persones” que habiten a les proximitats de la planta.





Airenet considera que hi ha estudis de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona que demostren que els nivells de dioxines emesos per aquesta incineradora són més elevats al seu entorn que en carrers amb alta circulació de cotxes, que també emeten aquests compostos.





AIRENET ACUSA ALS REGIDORS DE COLAU DE PASSIVITAT





El Govern de Colau amb Janez Sanz i Eloi Badia /Foto Arxiu EP.





Frucella també critica la passivitat de l'Ajuntament de Barcelona i dels que han presidit Tersa -ara, Badia i, abans, la regidora de Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz- , als quals ha acusat d'escudar-se en un estudi encarregat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona que consideren incomplet perquè no té totes les dades ni les conseqüències en la salut dels ciutadans que viuen al voltant de la incineradora. "Tersa és una empresa tramposa que només es porta bé quan la fiscalitzen", ha indicat.





La presidenta d'Airenet espera que la Generalitat " col·labori en la causa judicial perquè va fiscalitzar Tersa i té dades per aportar. Espero que defensi els ciutadans i assumeixi les seves responsabilitats, ja que és l'encarregada de controlar que es compleixi la normativa" , ha dit Frucella.





UNA COMUNITAT DE VEÏNS DE GRÀCIA TAMBÉ PORTA ELS TRIBUNALS A ELOI BADIA





Segons ha publicat aquest dimecres El País, a més una comunitat de veïns de Gràcia, el districte de Barcelona que dirigeix Eloi Badia , l'ha portat als tribunals per haver cedit "dedocràticament" i de forma "presumptament il·legal", un local okupat a una associació juvenil que ha causat infinitat de conflictes de convivència amb els veïns.







Per això Badia, regidor de l'equip de govern d' Ada Colau , haurà de declarar com a investigat davant el jutge acusat per presumpta malversació i prevaricació . En una interlocutòria el titular del jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona , Francesc Paulí, ha citat a declarar Badia i quatre càrrecs municipals més per aquesta denúncia veïnal.









La querella es dirigeix contra responsables del districte de Gràcia i de l'Institut Municipal d'Habitatge per un conveni de cessió d'usos signat, el setembre del 2017 i renovat diverses vegades, entre l'Ajuntament de Barcelona i l' Associació de Joves de Gràcia. El local, l'antiga comissaria de Policia de Lesseps , és de titularitat municipal i en la denúncia s'afirma que acord amb la llei, l'adjudicació d'un bé d'aquestes característiques s'ha de fer mitjançant subhasta o concurs, però mai directament. Tot i tot el regidor Eloi Badia va signar la proposta d'acord i la va elevar a la Comissió de Govern del consistori.





La tesi dels veïns és que l'Ajuntament havia decidit per endavant que aquest local seria cedit a les persones que ja l'okupaven des de feia dos anys. El text recorda que, el 2016 –un any abans de la cessió– l'Ajuntament va fer treballs de condicionament del local per a activitats. "La voluntat decisòria estava torçada d'inici", recull la querella admesa a tràmit pel jutge. Si es van eludir els controls va ser amb fins “exclusivament polítics i ideològics afins als de l'equip municipal de govern i en perjudici de l'erari públic” a més que el Consistori i l'entitat van pactar el pagament d'un lloguer social anual de 550 euros, que “no hi ha constància que hagi estat abonat”, segons la querella.





La querella acusa l'Ajuntament de no controlar l'activitat del Casal Popular Tres Lliris, nom amb què és conegut popularment el local que gestiona l'associació on s'han produït inumerables "nits sense poder dormir per botellons, sorolls, gresca i festes” que no van acabar, diuen, ni amb el confinament provocat per la pandèmia... Centenars de trucades a la Guàrdia Urbana, denúncies davant la Sindicatura de Greuges de Barcelona, sol·licituds d'informació mitjançant transparència pública...





Els veïns descriuen a la seva querella els seus esforços per buscar una solució i denuncien que han topat contra un mur. I desesperats, els veïns van portar el cas a la Fiscalia de Barcelona, que va arxivar la investigació el desembre del 2020 per falta d'indicis de delicte.





En aquelles dates, però, els veïns encara no havien pogut accedir als detalls del contracte de cessió a causa de les traves municipals. La Fiscalia ha assumit aquesta tesi perquè, preguntada pel jutge, s?ha pronunciat a favor d?admetre a tràmit la querella.





Per això, el magistrat ha ordenat que es prengui declaració als càrrecs municipals, entre ells, Eloi Badia, però també que s'escolti el testimoni dels afectats i que s'incorpori a la causa tota la documentació sobre el cas.













16 ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA VAN DEMANAR LA DIMISSIÓ D'ELOI BADIA





La guerra entre el polèmic regidor de Colau i les associacions veïnals ja fa massa temps que està enquistada.





Tant que el març del 2021 fins a 16 associacions de veïns de Barcelona van demanar la dimissió de Badia, a qui acusen d'incomplir "els compromisos que va adquirir amb la ciutadania quan va agafar l'acta de regidor " a més de titllar de "nefasta" la seva gestió.





El comunicat estava signat per l´Associació de Veïns Gràcia NordVallcarca; Associació de Comerciants de Vallcarca; Associació de Veïns Vallcarca-Penitents; Associació de Veïns Vallcarca-Baró de la Barre; Associació Grup d´Estudis Coll-Vallcarca; Associació de Veïns Pro-Vallcarca; Associació de Veïns Amics del Bosc Turull; Moviment Diagonal Mar; Associació de Veïns Front Marítim de Barcelona; Associació de Veïns Diagonal Mar; Coordinadora Veïnal Metropolitana Airenet; Plataforma Stop Tanatori-Sants Montjuïc; Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Besòs; Associació de Veïns i Veïnes Barri del Maresme i Associació ZonaForum.





L'actitud de Badia no ha canviat malgrat que ja estem en època preelectoral per a les eleccions municipals del maig del 2023. Al Barri de Gràcia el regidor segueix tenint fama de "poc treballador" per dir-ho de forma amable.













Seguirem informant...