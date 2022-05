El president del CSN, Juan Carlos Lentijo, compareix al Congrés - @ep





El president del Consell de Seguretat Nuclear, Juan Carlos Lentijo , ha assenyalat aquest dimecres que li consta que el Govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Exteriors, UE i Cooperació, farà aportacions per assegurar i reconstruir l'equipament de les instal·lacions nuclears a Ucraïna , afectades per la guerra.





Durant la seva compareixença a la Comissió de Transició Ecològica del Congrés, Lentijo ha estat preguntat pel president de l'òrgan i portaveu d'Unidas Podemos, Juantxo López d'Uralde, sobre la situació del país després de la invasió de Rússia.





Lentijo ha assegurat que és una situació que els preocupa "molt" i que l'actuació del CSN s'atén a la seva pertinença a les estructures de seguretat nuclear de la UE, un grup d'organismes reguladors que, a més, segons ha explicat, solien convidar Ucraïna i Rússia a les deliberacions, encara que no en formaven part.





És des d'aquest organisme, així com des de l' Organisme Internacional de l'Energia Atòmica , que és l'encarregat de donar resposta a aquesta situació, segons ha explicat Lentijo, és el context dins el qual Espanya participarà en aquest ajut.





El president del CSN ha assegurat que, des del punt de vista de la seguretat, "el que està passant l'Ucraïna és inacceptable" perquè "pot comprometre la seguretat física de les instal·lacions" i perquè "pot comprometre la integritat física dels empleats ". A més, segons ha precisat, aquesta situació "ja està" afectat "psicològicament aquestes persones que estan "treballant en condicions d'estrès inacceptables", segons ha assenyalat.









DE L'ATC OPINARÀ "QUAN TOC"

També López d'Uralde, així com el portaveu de Vox en aquesta comissió, Pedro Requejo, han demanat al responsable del consell regulador que avancés la postura del mateix en relació a la construcció del Magatzem Temporal Central (ATC) a Villar de Cañas, una reclamació a la qual Lentijo no hi ha accedit.





"D'aquest tema opinarem quan toqui", ha apuntat, abans d'explicar que aquest moment serà quan el Govern i l'agent responsable del pla de gestió de residus radiològic "tinguin un esborrany" del mateix "pròxim a ser aprovat". És llavors, segons ha declarat Lentijo, quan sigui el "moment" dels tècnics del CSN de complir el "deure" d'informar i donar el seu punt de vista del pla.





Tampoc s'ha pronunciat sobre la seva preferència entre ATC o ATI i ha insistit que la seva tasca no és opinar sobre les decisions polítiques, sinó "analitzar amb els estàndards nacionals" la proposta i assenyalar si aquesta "val o no".





Però, a més, el tema de l'ATC ha arribat, des d'Unidas Podemos, ERC i PSOE, amb retrets per la participació en un acte a favor d'un conseller del regulador Javier Díes.





En aquest sentit, el president del CSN ha assegurat que va ser una participació "a títol personal" i que, en qualsevol cas, no pot representar el Consell perquè, segons ha precisat Lentijo, aquest "no té oposició política de gestió de residus", sinó "en seguretat i protecció radiològica".









NOMENAMENTS AL CSN

Sobre la independència de l'equip del CSN també s'ha preocupat el representant del PP a la compareixença, Alberto Herrero, i especialment ha criticat el nomenament del director tècnic que, segons ha apuntat, és un "periodista de la Fundació Felipe González" en lloc de una persona amb “coneixements en seguretat nuclear”. També li ha preguntat per possibles canvis a la cúpula del consell la portaveu d'ERC en aquest debat, Norma Pujol.





Lentijo ha reconegut que hi ha llocs vacants o que estan coberts temporalment per professionals que, segons ha assenyalat, estan ajudant l'organisme en les diferents funcions i amb els quals se sent "molt ben recolzat". Però ha indicat que la seva "il·lusió" és que "en un futur immediat" es doni relleu als directors tècnics amb contractacions d'un perfil professional de dins la casa.





En la seva intervenció, el president ha fet un repàs als informes del regulador corresponents als anys 2018, 2019 i 2020 , anys en què ell encara no presidia el CSN, ja que ha estat nomenat per a aquest lloc fa tot just dos mesos.









SUCCESSOS EN COFRENTS

Per això, la portaveu d'ERC en aquest tema s'ha interessat per casos més actuals, com les darreres incidències detectades a la central de Cofrents, a finals del 2021 i principis d'aquest any. Es tracten, segons ha indicat Lentijo, de successos ocorreguts "després de la recàrrega ambiciosa" que es va realitzar en aquestes instal·lacions després de la modernització d'alguns dels seus components.





En aquests casos, segons ha indicat el compareixents, les noves instal·lacions "tenen dificultats" de vegades "per arribar a un funcionament normalitzat". El que sí que ha destacat és que els successos registrats han estat seguits pels tècnics del Consell, que n'estan fent anàlisis, i que no n'han identificat cap amb un nivell d'importància per a la seguretat.





Pujol també ha qüestionat el president del CSN per la seva posició a l'hora de convertir la central de Vandellòs I en un centre de protonoteràpia . Sobre això, Lentijo s'ha mostrat a favor de "tot allò que sigui impulsar tècniques per afavorir el benestar social i la salut", tot i que ha advertit que aquests "sempre" han de complir "els criteris de seguretat nuclear i protecció radiològica".