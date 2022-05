La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.- @ep







El ple del Congrés dels Diputats debatrà i votarà aquest dijous el dictamen de la Comissió d'Afers Econòmics sobre el projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual , que transposa la Directiva (UE) 2018/1808 de Serveis de Comunicació Audiovisual (DSCA), a l'aire per la definició de productor independent.













Des de la seva aprovació pel Consell de Ministres el novembre de 2021, a proposta del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital , les dificultats per conjugar els interessos de plataformes, productors, televisions tradicionals i partits com ERC per les quotes lingüístiques han complicat el camí per l'aprovació de la reforma.





Tot i això, finalment el text inclou acords amb ERC i PNB per a la protecció de les llengües cooficials. L'acord aconseguit pel Govern amb els independentistes catalans reserva un mínim anual de 15 milions per a la producció de contingut en català i la resta de llengües cooficials, així com la creació d'un fons públic que asseguri el doblatge al català de sèries de plataformes internacionals.





El PNB, que va arribar a presentar una esmena a la totalitat del text, va aconseguir també un acord amb el PSOE, amb què "salva els tres grans objectius de protegir i defensar: l'autogovern, preservar l'autonomia d'EiTB i garantir la presència del euskera al nou marc audiovisual".





Amb això, dijous passat el Govern va tirar endavant el dictamen de la ponència del projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual a la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Congrés , amb els vots de PSOE, Unidas Podemos, PNB i ERC, i el rebuig del PP, Vox i Junts, i l'abstenció de Bildu i Ciutadans.





El text, al qual es van presentar més de 1.000 esmenes, va incorporar al tràmit de Ponència una esmena socialista a l'article 110 sobre la producció independent que va suscitar els dubtes del seu soci al Govern, Unidas Podemos, que finalment va recolzar el dictamen, i ha causat el rebuig dels productors independents.





Després que el sector de la producció independent portarà les seves reivindicacions, ja conegudes, al Festival de Cannes, Unides Podem, ERC i Bildu han presentat en termini aquest dimecres una esmena transaccional, a què ha tingut accés Europa Press, a la qual torna a substituir la paraula "dit" per "un" a l'article 110.





Amb aquest canvi, "es considera productor independent la persona física o jurídica que no està vinculada de forma estable a una estratègia empresarial comuna amb un o diversos prestadors de servei de comunicació audiovisual" i "a canvi d'una contraprestació els posa a disposició de 'un' (amb l'esmena del PSOE 'dita') prestador del servei de comunicació audiovisual". Fonts parlamentàries del Grup Socialista han confirmat a Europa Press que estan "dialogant" sobre la proposta.





El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , ja va demanar ahir al PSOE que rectifiqués sobre la Llei Audiovisual, després de les crítiques del sector del cinema espanyol pel tractament als productors independents i les quotes femenines.





Les associacions de productors de cinema i audiovisual porten tota la setmana protestant per l'esmena del PSOE i han demanat aquest dimecres als diferents grups polítics que votin "en consciència" i rebutgin aquest dijous el text del projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual.





En els darrers dies, els productors han rebut el suport de diversos polítics, entre ells, el dels diputats d'Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, Pilar Garrido i Aina Vidal, que aquest dimecres han assistit a la mobilització 'En defensa de l'esperit de la Proposició de Llei de fons de compensació a les víctimes de l'amiant davant les Corts, malgrat que el seu grup va votar a favor del dictamen del projecte de Llei, que incloïa la polèmica esmena socialista.





Per la seva banda, en una roda de premsa oferta aquest dimecres el diputat del BNG al Congrés, Néstor Rego , ha afirmat que no votaran a favor del projecte. "D'aquí a demà, veurem si no és o és abstenció", ha assenyalat el parlamentari gallec, que ha recordat que, entre altres qüestions que no els satisfan, la llei "deixa als peus dels cavalls les productores independents".





Respecte a ERC, amb el qual els socialistes han negociat la presència del català a la Llei audiovisual, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián , no va voler ahir avançar el sentit del seu vot al ple, mentre que el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez, s'ha mostrat confiat "a tirar endavant" la llei ja que oferirà "garanties jurídiques" i ha estès la mà al diàleg amb "l'objectiu d'aprovar-la".





Però la norma no agrada a altres grups parlamentaris. Així, la portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, creu que li "queda molt" a causa de la gran quantitat d'esmenes. "Queden moltes qüestions pendents i en funció d'això veurem el sentit del vot", va dir també en roda de premsa a la Cambra Baixa.





Mentrestant, Mertxe Aizpurua, portaveu d'EH Bildu , que es va abstenir en el tràmit en Comissió, considera que la Llei és una "oportunitat perduda" i lamenta que dóna "més privilegis als que ja tenen les grans plataformes". "Espero que el Govern recapaciti i no empitjori una situació complicada", indicava.





Per la seva banda, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no va voler avançar el sentit del vot de la seva formació encara que sí que va afirmar que "no veuen amb bons ulls" la nova norma, en considerar "insuficients" les quotes d'igualtat, així com la protecció als mitjans comunitaris; i alertar que concentra els poders a l'Administració central, entre altres qüestions.





Qui sí que ha avançat el vot ha estat PDeCAT, ja que el seu portaveu, Ferrán Bel, ha assegurat que votaran en contra. "Si no es rectifica, els grups que donaran suport a aquesta llei hauran de donar moltes explicacions", ha afirmat. Com altres formacions, s'ha mostrat contrari als canvis introduïts a la figura del productor independent, la promoció de les llengües cooficials o el subtitulat en altres idiomes que no sigui el castellà. També en contra s'ha mostrat Mireia Vehí, de CUP , que ha qualificat la futura llei de fiasco, sobretot en matèria lingüística.





Vox ja va rebutjar el text en Comissió i el seu portaveu, al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha ressaltat el malestar dels productors amb la futura llei. "Cap hi està d'acord, tots se senten menyspreats", ha resumit sense revelar el sentit del seu vot al ple. A més, ha retreu al Govern que "a l'hora de la veritat de donar suport a la indústria, s'ha oblidat dels productors".





En cas que aquest projecte de Llei General s'aprovi a la sessió plenària d'aquest dijous a la Cambra Baixa, serà remés al Senat per continuar la seva tramitació parlamentària.