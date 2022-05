Jonny @CentreAcollidaAnimalsBarcelona





Hola a tots!





Sóc Jonny i fa gairebé 4 anys que visc al Centre d'Acollida d'Animals de Barcelona. Concretament, al febrer faré els 4 anys, cosa que em converteix en un dels veterans. Un títol que no ens agrada gens, però que aquesta setmana, almenys, ens fa protagonistes.





Vaig arribar aquí com molts altres: em van trobar abandonat sense xip quan no tenia ni un anyet. Així que he passat aquí gairebé tota la meva vida. La meva història està marcada per la por





A la meva fitxa hi ha comentaris com: “molta por” , “grunye por por”, “avisar les educadores canines per entrar a la seva gàbia, es tira per por”. I aquest és i ha estat el meu gran problema. Sóc poruc amb persones desconegudes. Tot i que aquí he fet grans amics i, per això, les noies diuen que algun dia arribarà la família que estigui disposada a convertir aquesta por en amor.





No obstant això, sóc molt sociable amb altres gossets i fins i tot els ajudo quan acaben d'arribar a adaptar-se una mica millor . Joc amb ells i els acompanyo a l'hora del passeig.





BUSCO: una llar sense nens pel tema de la meva por. La meva adaptació pot ser una mica complexa amb persones per això es valorarà anar-me'n a viure o no directament amb altres gossos. Si tens un altre gosset les educadores canines veuran com pot anar.













Si esteu interessats a adoptar Jonny, o coneixeu algú que ho pogués estar, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona a través del correu electrònic etologia.caacb@gmail.com. Cal cita prèvia per ser atès.





Per adoptar gats no cal cita prèvia. Podeu assistir al centre d'acollida de dilluns a divendres de 11 a 13h i de 15 a 17h i dissabte, diumenge i festius de 10:30 a 13:30h (carretera de l'Arrabassada, 250, 08035 Barcelona).