La consellera de Cultura Natàlia Garriga a l'acte de balanç del primer any al capdavant del departament.- @ep







La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha explicat aquest dimecres que preveu que la llei de drets culturals iniciï el tràmit parlamentari "a finals d´aquest any o principis del 2023".





A l'acte 'Un any al capdavant del Departament de Cultura' al Cercle de Cultura davant representants del sector, ha dit que la llei és pionera i ja té redactada la memòria preliminar, que "està en procés de tramitació i que properament s'obrirà a consulta pública".





Ha afegit que els objectius són "reforçar el marc legal" perquè garanteixi el dret d'accés, creació i participació de tota la ciutadania a la vida cultural; protegir els drets de l'artista, la llibertat de creació i els drets d'autor; ordenar el sistema cultural de Catalunya, i fixar el finançament del sistema cultural per fer possible lexercici daquests drets.





En el balanç d'un any que la consellera qualifica de molt intens, ha posat èmfasi que el Departament té el 2022 el "pressupost més alt de la història", i ha afegit que es marca objectius més enllà d'una legislatura per enfortir el sector cultural.





Ha reiterat que treballa perquè l'augment del pressupost de Cultura arribi fins al 2% a final de la legislatura --"No ens imaginem no arribar al 2%", per a això considera indispensable que s'aprovin pressupostos--, i ha remarcat que cada euro invertit en cultura ha de tenir el màxim potencial transformador per a la ciutadania.









LLENGUA

Pel que fa a llengua, ha ressaltat l'acord de PSC-Units, ERC, Junts i comuns sobre el català a les aules , i ha remarcat que demostra la “voluntat de gran consens” per començar una nova etapa.





També ha subratllat l'impuls al Pacte Nacional per la Llengua, que ja ha realitzat 50 actes per tot Catalunya, i que el text definitiu "s'acabarà durant la tardor", i, un cop aprovades les institucions, les entitats i la ciutadania ho podran subscriure a finals d´any.





Altres mesures que ha remarcat són la presentació del Pla Nacional del Llibre i la Lectura per fomentar l'hàbit lector i augmentar fins a 2,2 milions d'euros del pressupost de la Col·lecció Nacional d'Art.









HUB AUDIOVISUAL

Sobre l'audiovisual, ha destacat el projecte Catalunya Media City per tal que Catalunya es converteixi en un hub per a la indústria audiovisual amb la posada en marxa d'un gran complex a les Tres Xemeneies del Besòs.





Ha reiterat que l'audiovisual és un sector estratègic per al Govern, i ha explicat que l'Executiu “entrarà aviat a formar part del Consorci del Besòs ” per treballar amb totes les administracions per impulsar-lo.





Garriga també ha advocat per "enfortir" la Mancomunitat Cultural, ara integrada per la Generalitat i les quatre diputacions, incorporant representació dels municipis, perquè hi hagi també una millor coordinació entre administracions.