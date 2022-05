Ja han passat uns mesos des que es va aprovar la Reforma Laboral pactada entre Govern, sindicats i patronal, i la ràtio de rotació per als contractes fixos discontinus a l'abril va ser de 32,38%, és a dir, va experimentar un increment de 10,79 punts percentuals respecte al març, mentre que per als temporals va ser d'un 15,64%, disminuint 14,4 punts davant del mes anterior, i per als indefinits del 5,09%, un 1,66 punts més.





La ministra de Treball, Yolanda Díaz @ep





És a dir, " la ràtio de rotació de contractes en els fixos discontinus ja és més gran que la corresponent als contractes temporals , cosa que sembla ser un efecte indesitjat, però no imprevist, de la reforma laboral", apunta Adecco Group Institute a la primera edició de l'Observatori trimestral del mercat de treball.





Segons el director de l'Adecco Group Institute, Javier Blasco, és un fet que la nova llei ja està transformant el mercat, però hi ha força consens que la lectura que la generalització del contracte indefinit -ordinari i, sobretot, fix discontinu- produirà estabilitat i acabarà amb la precarietat, és una anàlisi sobre la que sembla que hauran de passar mesos per veure el resultat final. Tot i això, l'alta rotació en els contractes fixos és una dada que preocupa els experts, que temen que no s'acabi amb la precarietat.





CREIX LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA





"Encara que s'ha de reconèixer que la contractació indefinida ha crescut de manera exponencial, en passar del 10% al desembre del 2021 a prop del 50% els mesos d'abril i maig del 2022 ", ha explicat. D'acord amb l'informe, l'ocupació s'està recuperant de manera més accentuada que el PIB. Així, ha augmentat la contractació indefinida (325,8% interanual) i s'ha reduït la temporal (-37% interanual).





La pujada més gran es produeix en els contractes fixos discontinus (207.288), que s'incrementen en un 158,98% respecte al mes anterior i els indefinits (512.967) , que ho fan en un 58,28%, mentre que els temporals ( 751.447) disminueixen un 35,11%.





En analitzar els contractes segons sectors d'activitat econòmica, Agricultura i Pesca és el més afectat tant a nivell intermensual (-22,48%) com interanual (-28,76%), seguit del sector Construcció i Indústria, mentre que Serveis és el únic sector que creix a nivell interanual (+12,31%).





Al costat d'abril, el nombre d'empreses inscrites a la Seguretat Social és de 1.330.423 (+1,3% intermensual; +3,53% interanual). El sector Serveis (993.682) el que més ha crescut respecte al març del 2022 (+1,59%) i l'abril del 2021 (+4,52%).