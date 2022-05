Imatge d'arxiu del bus de HazteOír.- @ep







El Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona ha anul·lat la multa de 60.000 euros que l'Ajuntament havia imposat a HazteOir per "difusió de missatges que atempten contra la dignitat de la persona o vulnerin valors i drets reconeguts a la Constitució" en un autobús de l'entitat amb lemes contraris a les lleis d'igualtat de gènere, que va circular per la ciutat el març del 2019.













La sentència, consultada per Europa Press, també anul·la una altra multa de 3.500 euros que l'Ajuntament li va imposar perquè els lemes a l'autobús generaven "alarma social" i afectaven l'interès públic general.





Tot i això, la jutgessa manté una tercera multa, de 3.500 euros, per saltar-se l'ordenança d'usos del paisatge urbà al col·locar vinils als vidres de l'autobús.





L'autobús portava inscrits els textos 'No es violencia de género. És violència domèstica', 'Les lleis de gènere discriminen l'home. Casado, Rivera, Abascal: Derogueu les lleis de gènere' i una imatge d'Adolf Hitler amb els llavis i les galtes maquillades acompanyat del hashtag #stopFeminazis.





L'Ajuntament va posar les tres multes a l'octubre del 2019 però HazteOír va demanar anul·lar-les, i ara la jutgessa els dóna la raó per "la posició preferent que ocupa la llibertat d'expressió davant d'altres drets".





Per a la magistrada, "les expressions utilitzades per l'associació no es poden considerar un atemptat a la dignitat humana ni als valors constitucionals" i remarca que cal analitzar-les en el context de l'associació i el seu ideari contra la llei d'igualtat de gènere.