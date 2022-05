Imatge d'arxiu d'una barra de còctels.- @ep





El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha explicat aquest dimecres a Europa Press que una vintena de discoteques catalanes repartiran tapes de gots als clients per evitar que algú hi pugui introduir drogues a les begudes per cometre una agressió sexual.





Boadas ha afirmat que les discoteques que ho sol·licitin tindran aquestes tapes de got i que l'objectiu és incrementar la seguretat als recintes i evitar eventuals episodis d'agressions per submissió química.





Algunes de les discoteques que formen part d'aquesta iniciativa ja disposaven dels distintius i estan renovant, mentre que d'altres s'hi adheriran per primer cop.





La mesura s'emmarca en un conjunt d'accions orientades a implementar distintius internacionals de seguretat a les discoteques, de manera que les que s'adhereixin rebran formació i altres eines, com el mètode 'Ask for Angela' , que permet al personal saber que si algú pregunta per Angela és per alertar que està en perill.





La previsió és que els locals puguin disposar daquestes eines en un termini de mes o mes i mig.





Finalment, Boadas ha remarcat que els treballadors de les discoteques estan formats per prevenir i evitar delictes contra les persones i contra la llibertat sexual.