El president del Govern, Pedro Sánchez , compareixerà demà al Ple del Congrés per informar de la crisi política motivada per l'espionatge amb el sistema 'Pegasus', que ha afectat líders polítics independentistes i també membres de l'Executiu, incloent-hi el mateix cap del Gabinet, i que va provocar la destitució de Paz Esteban com a directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).





Sánchez donarà explicacions a petició de l'oposició, que va exigir la seva compareixença a la Junta de Portaveus, deixant en minoria les dues forces polítiques que componen el Govern, PSOE i Unides Podem. Serà a més un debat monogràfic, com demanaven els altres grups, que començarà dijous a les nou del matí.





El president donarà compte davant dels diputats de l?atac als terminals del president, de la ministra de Defensa, Margarita Robles i del ministre de l?Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es van produir els mesos de maig i juny de l?any passat, al?inici de la crisi diplomàtica amb el Marroc que es va prolongar durant més d?un any.





També, de les escoltes a diversos polítics independentistes mitjançant aquest programa espia, entre els quals hi ha l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès , que ha provocat l'enuig d'ERC, soci d'investidura del Govern. El 24 d'abril, dies després de conèixer l'espionatge a polítics catalans, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va anar a Barcelona a reunir-se amb la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà.









EL GOVERN TAMBÉ VA SER ESPIAT

Va ser a continuació, el 2 de maig, quan el Govern va fer públic que Sánchez i Robles també havien patit un ciberatac amb el mateix programa 'Pegasus' després que el Centre Criptològic Nacional analitzés els terminals del Govern. Finalment es va saber que el telèfon de Grande-Marlaska també havia estat infectat i que hi va haver un intent fallit d'accedir al terminal del ministre d'Agricultura, Luis Planas, que en aquell moment era ambaixador d'Espanya al Marroc.





Aquella mateixa setmana Sánchez va anar a Barcelona a un acte amb empresaris i va coincidir amb Aragonès, en la primera trobada entre tots dos després de l'esclat del cas 'Pegasus'. El líder català li va traslladar que la situació és "molt greu" i van acordar abordar el tema en una trobada posterior que encara no s'ha produït i per a la qual tampoc no hi ha data fixada.





Després de setmanes de pressió perquè es depuressin responsabilitats al més alt nivell per part del seu soci de Govern, Unidas Podemos , i dels socis d'investidura, el Govern va decidir destituir la directora del CNI, Paz Esteban que va arribar a comparèixer a la comissió de secrets oficials del Congrés per donar compte de les actuacions dels serveis secrets en aquest assumpte.









DE QUI DEPENEN LES COMUNICACIONS DEL GOVERN?

L'encarregada de fer pública la decisió va ser Robles --del departament del qual depèn el CNI--, malgrat ser la ministra que havia defensat Esteban amb més intensitat davant les peticions de cessament. Robles va evitar parlar de destitució i va sostenir que es tractava d'una "substitució" per donar un nou impuls a la institució, sense fer referència a Pegasus ni aclarir els motius del cessament.





Tot i això, en la sessió de control al Govern al Congrés, Sánchez ja ha parlat de "relleu" al capdavant dels serveis secrets i ho ha justificat per "una fallada en la seguretat de les comunicacions del Govern".





Tot i això, el Govern encara no s'ha pronunciat respecte a quin departament és el responsable de la seguretat de les comunicacions de l'Executiu i si aquesta depèn del CNI i en última instància de Roures o bé de la Secretaria General de Presidència del Govern, que a el moment dels ciberatacs estava dirigida per Bolaños.





També cal resoldre qui està darrere de l'espionatge al Govern, que va presentar una denúncia davant l'Audiència Nacional. Encara que hi ha indicis que apunten al Marroc, el Govern no ha indicat que tingui sospites del veí del sud.





Tot i això, el dirigent d'Unides Podemos Jaume Asens va anar més enllà i va lliscar que el robatori d'informació del mòbil del president podria haver servit per fer "xantatge" a Sánchez i podria estar vinculat al canvi de posició d'Espanya respecte al Sàhara Occidental.