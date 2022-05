Presentació del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.- @CZFB





La 22a edició del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona , la fira líder de Logística, Transport, Intralogística, i Supply Chain del Sud d'Europa, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebrarà del proper dimarts 31 de maig al 2 de juny al Pavelló 8 del Recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona.





El saló torna després de dues edicions d'absència obligada a causa de la situació sanitària global i ho fa consolidant la importància del sector logístic per al funcionament de l'economia i potenciant-ne la visibilitat, amb la participació de 650 empreses.





Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha assenyalat que “la logística és aquest sector crucial a les nostres vides al qual la societat mai no havia prestat gaire atenció. Tot i això, la pandèmia ha posat en valor la seva funció i tot el que ens aporta en el nostre dia a dia” . Navarro també ha volgut destacar “la importància de SIL com un gran punt de trobada del sector, on tots els actors de la cadena de subministrament es reuneixen anualment, sent una de les fires més grans del món i el referent a Espanya, el Mediterrani, el Sud d'Europa i Amèrica Llatina” .





A més no volgut revelar per a CatalunyaPress les sorpreses que esperen als visitants però sí destacar la "participació de Start ups que porten a aquesta edició innovacions en un sector que sembla estàtic però que suposaran un avenç en la nova economia"









INNOVACIONS EXCLUSIVES





Entre les empreses participants hi ha un 30% d'internacionalització, amb la presència de països com ara Argentina, Xina, Dinamarca, Equador, Colòmbia, Mèxic, Eslovàquia, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itàlia, Portugal, Taiwan, UAE, UK o USA , entre d'altres.





En aquest sentit, el SIL 2022 és per a les empreses una gran oportunitat on presentar les darreres novetats. Per això, en aquesta edició la fira comptarà amb la presentació en exclusiva mundial de més de 100 innovacions . A més, participaran del saló 150 startups entre les quals 10 han estat seleccionades pel Start-up Innovation Hub per optar al Premi a la millor start-up.





Presentació del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.- @CZFB





Quan queda poc menys d'una setmana perquè el SIL iniciï el certamen ja ha superat els 12.000 registrats procedents de 81 països diferents (29 d'Europa, 18 d'Àfrica, 17 d'Amèrica, 16 d'Àsia i 1 d'Oceània). “El SIL és el major esdeveniment amb exposició que reuneix tota la cadena de subministrament, així com un espai ideal on fer networking. Tot i això, també comptem amb un gran Congress en què reunim més de 300 speakers d'importants empreses nacionals i internacionals. En aquesta ocasió, els experts ens ajudaran a abordar la situació del sector des dels eixos d'innovació, sostenibilitat i talent ”, apunta Blanca Sorigué , directora general de l'entitat.









EL 31 DE MAIG S'INAUGURARÀ EL SIL





La fira obrirà les portes el dimarts 31 de maig a les 10h, encara que la inauguració oficial se celebrarà aquell mateix dia a les 17h, amb un acte presidit per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez .





Així mateix, durant el SIL els mateixos expositors celebraran 150 esdeveniments diferents. En aquest sentit, i en el context del paper d' Extremadura com a comunitat autònoma convidada a aquesta 22a edició del SIL, l'1 de juny a les 11h es produirà la intervenció de Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura. Al llarg de la fira, la comunitat autònoma tindrà l'oportunitat de mostrar tota la seva oferta i el seu potencial logístic global.





Finalment, l'1 de juny tindrà lloc, prèvia invitació, al Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, on es lliuraran els premis SIL a la millor start-up, a l'ODS 5 al sector logístic, a la millor innovació i al projecte més sostenible.